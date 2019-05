Jeff Bezos: Ovom kuglom letim na mjesec

Nekako iz pozadine jer sasvim sigurno sve donedavno to nije tako izgledalo, Blue Origin najbogatijega čovjeka na svijetu Jeffa Bezosa izbio je na čelo utrke za povratak čovjeka na Mjesec.

I ne samo to, upravo će Bezos, smrtni neprijatelj Donalda Trumpa zbog kojega mu je propao i brak, ispoštovati njegov rok - na predstavljanju makete svog Mjesečeva modula obećao je da će se njegova posada onamo spustiti 2024. godine.

- Sviđa mi se 2024. godina kao rok koji je postavio potpredsjednik Mike Pence za spuštanje čovjeka na Mjesec jer smo mi s tim projektom počeli prije tri godine - rekao je Bezos na predstavljanju modela Blue Moon, landera koji bi se trebao spustiti na Mjesec za pet godina.

Dijelovi iz 3D printera

Ako to Bezosu i njegovu Blue Originu uspije, mogao bi preteći ne samo NASA-u već i SpaceX Elona Muska. Najbogatiji Zemljanin svoj je zadatak shvatio krajnje ozbiljno i svake godine u svoju svemirsku kompaniju uloži milijardu dolara koje prikupi prodajući svoje dionice Amazona, tvrtke koju je sam osnovao i na njoj stekao to ogromno bogatstvo. Međutim, njegovi ciljevi nisu altruistički kao Muskovi niti su politički kao Trumpovi. Barem ako je suditi po njegovim izjavama. - Dobili smo dar, obližnje tijelo koje se zove Mjesecom. Zemljin je satelit sjajno mjesto za početak proizvodnje u svemiru jer je niže gravitacije nego Zemlja. Premještanje resursa s površine Mjeseca traži 24 puta manje energije nego podizanje istih s površine Zemlje. I to je snažan poticaj - rekao je Bezos na predstavljanju modela svojeg Blue Moona.

Taj lander može na površinu Mjeseca isporučiti 3,6 tona tereta. Letjelica sama po sebi to ne garantira, logično je da je ključ pogon koji će je potisnuti prema Zemljinu satelitu. BE-7 predstavljen je uz Blue Moon, a prvi će put biti testiran ovog ljeta. Zanimljivost je da je većinom sastavljen od dijelova koji su napravljeni 3D printanjem. Bezosova objava znači i još nešto, borba novovjekih globalnih tajkuna Elona Muska, Richarda Bransona i Jeffa Bezosa znači za sada poraz Bransona i njegova Virgin Galactica koji je u razvoju znatno zaostao za dvojicom američkih poduzetnika. SpaceX i Blue Origin Elona Muska odnosno Jeffa Bezosa imaju danas tehnologiju koja omogućuje ponovnu uporabu raketa koje nose ovakav ili onakav teret, ili lander, u svemir. A to se drži ključem uspjeha u osvajanju svemirskih prostranstava.

NASA tu stoji pogotovo loše jer se nisu gotovo nimalo pomaknuli u razvoju svojeg Space Launch Systema zbog čega su nedavno i doživjeli žestoke kritike Mike Pencea.

Bezosov Blue Origin postavio si je u cijeloj priči i konkretan cilj. Ususret predstavljanju landera za Mjesec na Twitteru su pokazali sliku broda istraživača Ernesta Shackletona i datum 9. svibnja. Očita je referencija da će se Blue Moon spuštati na Mjesečev južni pol, odnosno krater Shackleton koji se tamo nalazi. I sama NASA prepoznala je to područje kao moguću lokaciju za uspostavu baze. Vjeruje se da u tom krateru postoje ozbiljne rezerve zamrznute vode. Još je prije dvije godine bilo izglednije da će Blue Origin ovaj pothvat radije ostvariti u suradnji i sa samom NASA-om koristeći njihov SLS. No, valjda videći da NASA-i baš i ne ide, naznačio je kako će u projekt vraćanja čovjeka na Mjesec krenuti sam.

U međuvremenu je Blue Origin razvio program New Shepard kojemu je primarna svrha - turizam. Cilj je odvesti turiste u orbitu na deset minuta. Do sada je obavljeno 11 probnih letova, a New Shepard koristi se i za razvoj raketa koje bi bile ponovno upotrebljive. Negdje sljedeće godine trebao bi se dogoditi i prvi turistički let u svemir. Vrlo će vjerojatno biti prvi i u povijesti. Razlog je opet jasan. Čak ni NASA, a pogotovo Elon Musk nemaju tolika financijska sredstva da održavaju ritam razvoja na kojemu svoj Blue Origin može održavati Jeff Bezos.

Svemirski turizam

Elona Muska pogodilo je i malo loše karme. Naime, prvi čovjek koji je uplatio putovanje oko Mjeseca na u kapsuli Crew Dragon - propao je. Prije nekoliko dana Yusaku Maezawa objavio je da je bankrotirao te prodaje svoju kolekciju umjetnina kako bi preživio. Let se trebao dogoditi 2023. godine.

U ovom je trenutku SpaceX tehnološki još ispred Blue Origina, Crew Dragon se intenzivno testira, novu Big Falcon Rocket koja bi trebala čak i do Marsa također čeka testiranje.

No kako stvari stoje, neočekivana Bezosova ambicija mogla bi uskoro zasjeniti vlasnika Tesle i kontroverznog ali ipak najvećeg inovatora današnjice Elona Muska, a prve proizvode s Mjeseca mogao bi prodavati - Amazon.