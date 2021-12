Žanamari Perčić otkrila koju bi karijeru odabrala da nije pjevačica: 'Još to stignem postati'

Pjevačica i influencerica Žanamari Perčić (40) u proteklih je nekoliko godina svoju liniju dovela do savršenstva zahvaljujući svakodnevnoj tjelovježbi, pa ne čudi što nosi titulu jedne od najseksepilnijih Hrvatica. Slavu je stekla 2004. godine pobjedom u showu 'Hrvatski idol', a danas uz pjevačku karijeru gradi i onu influencerice. Na Instagramu ju prati preko 170. 000 ljudi, a svoje obožavatelje redovito počasti golišavim izdanjima.

Žanamari je sada ispričala detalje iz privatnog života. Progovorila je o majčinstvu, karijeri, a otkrila je i da joj je otac bio najveća podrška od samih početaka.

- Prva asocijacija na moju glazbenu karijeru mi je moj tata, koji me podržavao 150 posto, i ponos u njegovim očima kad sam snimila prvu pjesmu. Dok god imaš svoj tim koji se veseli tvojim uspjesima, sve je ljepše raditi u životu. Moj tim je bio tata, a kasnije je to bio moj bend, a sada to je moj dragi i talentirani muž- otkrila je pjevačica za magazin Azra.

Sa suprugom Mariom dobila je kćer Gabrijelu za koju kaže da je njezino najveće blago, no otkrila je kako zbog karijere i majčinstva dugo nije imala vremena brinuti se o sebi, no to se u posljednje vrijeme promijenilo.

- Izbalansirati majčinstvo i karijeru je zaista izazov i teško mi pada, pogotovo emotivno. Volim da je Gabi uvijek uz mene, ali nekad kad radim ne može biti i onda smo stalno na telefonu, dok je ona s bakom. Izgled je nešto o čemu dugo nisam stizala brinuti i oslanjala sam se na gene- dodala je Perčić koja se u posljednje vrijeme posvetila svakodnevnom vježbanju i zdravoj prehrani.

Pjevačica se svojim isklesanim tijelom redovito hvali na društvenim mrežama, a iz objektiva često je njezin suprug Mario Perčić. Vježbanje ne propušta, a iako su joj mnogi treneri savjetovali kako bi bilo dobro da u tjednu ima dva dana odmora, ona ih ne sluša. Ni period kada su u lockdownu teretane bile zatvorene, nisu spriječile pjevačicu u treniranju, samo ih je tada prilagodila kućnoj varijanti. Treniranje u dvorani sa spravama puno joj je draže pa je jedva je dočekala ponovno otvaranje dvorana kako bi održavala svoju fit formu. Vježbanje je jako zavoljela, a sada je otkrila i koju bi karijeru odabrala da nije bilo ove pjevačke.

- Da nisam pjevačica bila bih bodybuilderica. Još to stignem postati. Ne mislim da sam u životu ograničena samo na pjevanje. Glazba je začin moga života, ali definitivno nije moj jedini interes- zaključila je.

