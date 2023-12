Zagrebački kantautor opet svirao u zatvorskoj bolnici: Bio je to sve samo ne običan koncert

Zagrebački kantautor Zvonimir Varga održao je i svoj sedmi koncert u hrvatskim zatvorskim sustavima. Nakon koncerata u Remetincu, Lepoglavi i Glini, u utorak je nastupio po treći put u Zatvorskoj bolnici Zagreb u Svetošimunskoj ulici u Dubravi, ovoga puta u okviru proslave božićnih blagdana.

Bio je to sve ne samo običan koncert. Naime, prije njegovog nastupa zatvorenici su imali prigodan igrokaz u kojem su između ostalog naglasili koje su prave vrijednosti božićnih blagdana: provođenje više vremena s najbližima, umjesto 'gomilanja' poklona... A nakon emotivne i poučne predstave, zajedno su otpjevali pjesmu 'Božić dolazi' koja je bila sjajna uvertira za nastup Zvonimira Varge.

A kada je na scenu ugodno okićene prostorije stupio zagrebački kantautor, stvorila se magija kakvu samo glazba ponuditi može. Naime, njegove lagane pjesme u potpunosti su legle zatvorenicima, pa su mir i pjesma koji su tih pola sata vladali u Svetošimunskoj nešto što će svima okupljenima dugo ostati u srcu, pa i ponuditi pozitivno nadahnuće za život.

- Zatvorenici i ja već duže vrijeme imamo poseban odnos na koncertima. No ovoga puta, i ja sam istinski uživao u njihovoj predstavi kojom su kroz kreativnost pokazali volju i nadu da oni, ali i ja možemo postati bolji ljudi. Nadahnuli su me svojom izvedbom, a zatim i ja njih mojim pjesmama. Bilo je to lijepo popodne s pogledom u bolje sutra, komentirao je događaj Zvonimir Varga koji se zahvaljuje voditeljici Odjela tretmana Maji Vučić Blažić na organizaciji i pozivu, te upraviteljici Blanki Šuljak na dugotrajnoj suradnji.

