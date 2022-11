Za prste polizati! Glavni kuhar Vatrenih otkriva stari gradski recept za savršeni nedjeljni ručak

Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom danas je novi izazov, naši Vatreni spremi su za okršaj s Kanadom na Svjetskom prvenstvu u Kataru, a uoči utakmice dečki su glad utažili delicijama koje je za njih pripremio glavni kuhar Tomica Đukić.

Tomica je nedavno dao veliki intervju za Ekran u kojem je otkrio što Vatreni jedu na dan utakmice, ali i što im je strogo zabranjeno, a tom prilikom s čitateljima je podijelio i recept za nadjeveno pečeno pile koje je savršen odabir kada je u pitanju nedjeljni ručak.

Evo što vam je sve potrebno od sastojaka:

Jedno cijelo pile

sol, papar

Za nadjev:

crveni lik

suha slanina

suhe žemlje namočene u mlijeku

pileće jetrice

dva, tri žumanjka

peršinov list

sol, papar

Za prilog:

krumpiri ili mlinci

salata

PRIPREMA:

Piletina je najmekše meso, vremenski se najkraće priprema, peče se na 180 stupnjeva oko 60, ili 70, ili 80 minuta, ovisno o gramaži. Piletinu nasolimo, malo utrljamo sol pod krila i batkove, i neka odstoji pola sata vani, jer se temperirano pile puno lakše ispeče i jednoličnije, nego ono iz frižidera. Uzmemo malo crvenog luka, propirjamo, stavimo malo suhe slanine narezane na rezance, propirjamo, dodamo pileće jetrice narezane na sitno, propirjamo, dodamo peršinov list, sol, papar i suhe žemlje od jučer, namočene u mlijeku. To je stari gradski recept. Izmiješano sve to u smjesu, a ako se plašimo da će biti premekana, dodamo dva-tri žumanjka (ne cijela jaja), posolimo i poparimo. Napunimo tom smjesom pile, povežemo otvor i do 80 minuta pečemo na 180 stupnjeva. Prelijevamo par puta tijekom pečenja. Uvijek se prsni dio prvo okrene prema dolje, a kad se zapeku leđa, okrene se i peče dok ne bude gotovo.

Možemo dodati krumpire, pola sata do 40 minuta prije kraja pečenja, napraviti mlince, ili savijutak od kruha, pariški savijutak od kruha je jako fin. Moja preporuka su krumpiri ili mlinci, kao najstandardniji prilog uz pečeno pile.

Kad je pile pečeno, izvadimo ga iz pećnice, ostavimo 15 minuta da odleži, lijepo ga razrežemo, pazeći da se nadjev ne raspadne. Prsa i batkove razrežemo, dakle, složimo na oval, dodamo krumpire ili neki drugi prilog te nadjev koji je bio u piletu. Da bismo ljepše izvadili nadjev, postoje škare za rezanje peradi kojima razrežemo kosti sa strane, otvorimo prsni dio i možemo kompletno nadjev izvaditi velikom lopaticom i staviti na oval.

Preporučuje se uz to salata, primjerice pečena paprika, cikla, kupus.

Foto: JOSIĆ

VIDEO Jelena Rozga predstavila novi album 'Minut srca mog'