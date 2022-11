Triljski reper Grše: Hvala Bogu živim od glazbe bezbrižno i ne trebam se više brinuti o financijama

Koncertom u Tvornici kulture, koji je održao početkom ove godine, triljski reper Grše potvrdio je svoj talent i popularnost kod publike koju je tu večer bacio u delirij, pa očekujemo da će se sličan, ako ne i još bolji scenarij ponoviti i 4. veljače kada će Grše održati svoj drugi koncert na istom mjestu. Pjesme s njegovog drugog albuma "Platinum" već su dobro ušle u uho njegovim obožavateljima, a novi aktualni singl "Sip" iz dana u dan ima sve veći broj pregleda na YouTubeu. Pjesma je to koja i zvukom i videospotom odaje počast razdoblju 2000-ih i trenutno se nalazi i na visokim pozicijama cijenjenih glazbenih lista, dok se na službenom Billboard Croatia Songs nalazi na 4. mjestu i u ovom tjednu je jedini domaći izvođač na ovoj listi. Produkciju singla potpisuju Lockroom i El Maar, dok iza pratećeg videospota stoje Ana Cindrić i Luka Matković. Pjesma je malo drugačija od onoga na što smo dosad navikli čuti od Grge Šipeka i, kako sam kaže, cilj ovog singla je bio da napravi pjesmu za klubove uz koju će ljudi moći plesati, cijela tematika pjesme je fokusirana na noćni izlazak i party. Njegovi tekstovi su britki, ritam žestok i iako njegove pjesme, kao i većinu pjesama drugih izvođača, nećete čuti često u radio eteru, pronalaze svoj put do publike, a kritika je u startu polagala velike nade u Gršu i nije ih iznevjerio. Triljski glazbenik pričao nam je o razočaranju zbog izostanka nominacije za Porin, o tome kako je završio među reperima, o zakulisnim igrama na glazbenoj sceni, odrastanju u Trilju u glazbenoj obitelji...

Godinu dana nakon prvog koncerta u Tvornici kulture vraćate se na isto mjesto 4. veljače 2023. godine. Što se dogodilo u tih godinu dana, što ćete predstaviti publici?

Od prošlog koncerta u Tvornici izašlo je nekoliko uspješnih singlova, a do koncerta će vjerojatno izaći još jedan ili dva, ovisno o tome hoćemo li produkcijski to uspiti realizirati, ali još jedan će sigurno.

Vjerujem kako će na set listi biti i aktualni singl "Sip", kakve su povratne informacije od publike na ovu pjesmu koja je malo drugačija od onoga na što ste publiku navikli?

S uspjehom ovog singla smo prezadovoljni, po slušanju i brojkama je trenutno najjači do sada. Povratne informacije su odlične, naravno da sam naletio i na kritike, jer je nešto drugačije od svega što sam dosad radio, ali želim svoju publiku naviknuti na šaranje glazbenim žanrovima i da ih to za ubuduće ne iznenađuje.

Tvrđi zvuk vas je obilježio, je li teško sada napraviti tu transformaciju prema malo blažem zvuku?

Nije, teško je samo ako želiš biti rob publici, treba malo hrabrosti i odlučnosti. Od početka napominjem da ću dosta šarati sa zvukom, radim ono što me u trenutku inspirira neovisno da li je to tvrdo, komercijalno ili nešto treće.

Što vas je "bacilo" repanje, je li to bio neki bijeg od pubertetskog ludila u kojem ste pali razred i zagrizli i u kocku?

Početak mog repanja je splet niza okolnosti i to sam započeo spontano. Kasnije mi je postao ispušni ventil - omogućilo mi je da preusmjerim misli i maknem se barem na moment od svih problema.

Drugi album "Platinum" je nekako zaokružena priča, je li on promišljenije stvaran u odnosu na prvi?

Sigurno da jest, kako sam ja sazrijevao, tako je i moja glazba. Cijeli projekt je bio isplaniran da bude zaokružena priča i da za svakog ima ponešto i da se svatko nađe barem u jednoj pjesmi. Album je refleksija mog kreativnog procesa i upravo ono što sam prije spomenuo - šaranje kroz žanrove.

Postoje li neke zakulisne igre na glazbenoj sceni, jesu li neki glazbenici privilegirani u odnosu na druge, jeste li to osjetili na vlastitoj koži? Recimo, moglo se očekivati da vaš album bude nominiran za Porin u hip hop kategoriji prošle godine, a to se nije dogodilo…

Naravno da sam osjetio, a pravo stanje na glazbenoj sceni i tko se sluša su upravo chartovi poput Billboarda, Deezera, Applea… na kojima često nema imena koja se trenutno puštaju u eteru. Za "Platinum" sam razočaran što nisam bio barem nominiran za Porina, jer sam imao najslušaniji hip hop album te godine. Dobio sam nagradu Rock&Off, koja se dodjeljuje od struke i glazbenih kritičara i za koju mislim da trenutno jedina ima težinu.

"Ulice šire zvuk, j..e me se za eter", kaže vaš stih. Je li to zbilja tako i koliko se vaše pjesme čuju u radijskom eteru?

Kada je radio u pitanju, trenutno mi ne smeta što se ne čujem puno. Imam svoju publiku, koja sluša pjesme na streamingu i dolazi na moje koncerte. No smatram da je vrijeme da i radio započne pratiti naše aktualne i realne trendove - a to su rasprodani rap i trap koncerti i popularnost tih žanrova. Stvari se pomalo pomiču po tom pitanju, no vidjet ćemo što nosi budućnost i hoće li zaista biti prostora za emitiranje ovih žanrova, koji više nisu underground, već dio mainstreama. Jasno da ne očekujem da radijske postaje vrte tvrđi zvuk, no ima tu niz pjesama koje su itekako pogodne za eter, pogotovo jer se iste takve pjesme vrte kada su u pitanju strani izvođači.

Glazba je bila oduvijek dio vašeg obiteljskog okruženje, od pradjeda koji je bio prva violina u HNK Split do vašeg brata, ali vi niste baš od malena zagrizli u glazbu, kako to?

Nije da nisam bio u glazbi, od malena sam se naslušao dosta muzike i okružen sam bio glazbenicima, ali nikada nisam zapeo za neki instrument ili da na bilo koji način stvaram svoju glazbu. Više sam bio fokusiran na sport u ranijoj fazi svog života.

Kakvi su odnosi na hip hop sceni kod nas, podržava li vas scena u Dalmaciji i šaljete li jedni drugima pjesme i savjetujete li jedni druge?

Naravno, s većinom imam dobre odnose i tu smo jedni za druge. S nekima se družim više, s nekima manje, ovisno kako sam s kim kliknuo.

Kakvo je bilo odrastanje u Trilju i šta vaši sugrađani kažu na vaš zvuk i stihove pjesama, kakvi su komentari kad sretneš susjede u kafiću i na ulici?

Odrastanje u Trilju je bilo super, ništa ne bih mijenjao. Sugrađani mi daju ogromnu podršku i upravo mi je to najveća nagrada za sve što sam do sada napravio u glazbenom svijetu.

U sekciji Croatian Songs na Billboardu završile su i vaše pjesme, predstavlja li vam to i svojevrstan teret da bi i svaka sljedeća stvar trebala biti bolja kako bi se opet našla na ovom popisu ili volite sebi postavljati letvicu sve više?

Volim se natjecati sam sa sobom, jer mislim da je baš to ono što te gura da podigneš letvicu još više i napreduješ kao glazbenik. Sigurno da mi imponira što sam na Billboardu, ali isto tako me i potiče da radim još više i da sa svakom novom pjesmom se podignem na ljestvici.

Što Grše radi kad nije u studiju, kad ne stvara novu glazbu, čime se volite okupirati i možete li bezbrižno živjeti od glazbe?

Hvala Bogu živim od glazbe bezbrižno i ne trebam se više brinuti o financijama te se mogu 100 posto fokusirati na glazbu. U slobodno vrijeme igram nogomet i treniram kickbox koji sam trenutno malo zapostavio zbog učestalih koncerata i manjka slobodnog vremena.

