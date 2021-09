Will Smith govorio o svom braku: Supruga i on zajednički donijeli odluku da neće biti monogamni

Popularni glumac Will Smith (55) u intervjuu za časopis GQ raspričao se o svome braku s Jadom Pinkett Smith te otkrio da su u jedno trenutku donijeli odluku da neće prakticirati monogamiju. "Moja supruga nikada nije vjerovala u konvencionalan brak. Neki članovi njezine obitelji bili su u nekonvencionalnim vezama', rekao je glumac te pojasnio da je ona odrasla u drugačijem okruženju nego on."Često smo razgovarali, tražili pravu formulu savršenog odnosa. Većinu naše veze proveli smo monogamni, što smo sami odabrali, no isto tako nismo smatrali da je ona idealna", ispričao je te naglasio da je svjestan da se njihovo razmišljanje neće svidjeti svima. Zatim je objasnio da su jedno drugome poklonili povjerenje i slobodu te su bili svjesni da brak ne smije biti zatvor. "Ne predlažem naš put nikome, no iskustvo koje oslobađa dobili smo nakon što smo jedno drugome dali bezuvjetnu podršku i za mene je to najbolja definicija ljubavi", iznio je glumac svoje stajalište.

Dodajmo još da je Pinkett Smith prošle godine izazvala skandal svojom izvanbračnom vezom s pjevačem Augustom Alsinom. U ovom intervjuu poznati glumac je otkrio da nije samo ona imala afere, no detalje je ipak sačuvao za sebe. Posebno zamijećena je bila njegova izjava kako je dugo vremena sanjao da ima harem u kojem bi bile slavne djevojke, a među njima i glumica Halle Berry i balerina Misty Copeland. "Ne znam gdje sam to vidio kao tinejdžer, ali ideja o putovanju s 20 žena koje volim i brinem se o njima čini se odličnom", rekao je Smith.

Inače, par je u braku od 1997. godine te imaju dvoje djece: sina Jadena (23) i kćer Willow (20).

