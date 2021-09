Životna priča ove natjecateljice 'Masterchefa' nikoga ne ostavlja ravnodušnim: To mi je bio najveći strah

Novi hrvatski MasterChef možda se krije među kandidatima koje su gledatelji imali priliku vidjeti u petoj audicijskoj emisiji. Među njima je Rebecca Žuvela Meda (20) iz Zagreba, mlada skejterica koja je odlučila sudjelovati u MasterChefu kako bi izašla iz zone komfora. Žiri je kušao njezinu domaću tjesteninu s umakom od pasiranog povrća i stake. ''Jako mi je drago vidjeti tako mladu i pozitivnu osobu, koja uz to i dobro kuha. Od mene imaš – da'', rekao je Stjepan. ''Odlično je vidjeti nekoga mladoga pogotovo u ovoj struci'', komentirao je Damir. ''Drago mi je da voliš kuhati. Skidam kapu'', kazao je Melkior koji joj je uručio MasterChef pregaču nakon što su se članovi žirija složili da je žele vidjeti kako se snalazi u kuhinji i u sljedećim emisijama. Marija Gregurić iz Varaždina za žiri je pripremila svinjski lungić s kremom od celera, tostiranim lješnjacima i mrkvom. Na dan audicije bio joj je rođendan pa je za žiri donijela i slavljeničku tortu.

''Uvijek sam imala male proslave rođendana, ali prije tri godine dogodilo se nešto i obećala sam si da ću imati baš dobre ročkase'', počela je svoju priču. Njezin životni put počeo se mijenjati 2017. godine kad je našla kvržicu na dojci i tu je počela njezina borba. Rezultati su pokazali da je kvržica zloćudna. ''Inače nisam paničar i mislim da se sve može riješiti polako, ali imam sina i pitala sam se hoću li ga gledati kako raste. To mi je bio najveći strah. Od onda slavim svaki rođendan, jer slavim život'', kaže Marija. Damiru je Marijino jelo bilo toliko fino da ga je probao nekoliko puta. ''Odavno bolji svinjski file nisam probao'', rekao je Stjepan. Ali, imala je problem s kremom. ''Što se tiče soli, soli mi ne fali. To ste nadoknadili začinskim travama. Baby mrkva lijepo je dozirana, baš kao što treba, ali imamo problem s kremom. Krema nije dobro izrađena'', rekao je Stjepan, no ipak joj je dao prolaz. ''Od mene imate veliko – da'', kazao joj je Damir. ''Izuzetno sam sretna'', komentirala je Marija nakon što je dobila pregaču. ''Da je došla samo s tortom i to bi bilo – da'', rekao je Melkior.

Foto: Nova TV

''Žena je sposobna, ima dobar duh'', osvrnuo se na njezin nastup Stjepan. Matei Negovetić (29) je vegan gotovo dvije godine te je za žiri spremio vegansko jelo. ''Velike strasti su mi kuhanje i trčanje po brdima. Kad sam se počeo baviti brdskim trčanjem, znao sam se osjećati tromo i trebalo mi je puno za oporavak. To mi je bio motiv da prestanem jesti meso i da postižem bolje rezultate. Kad mi je loš dan, priroda je ta koja me može izliječiti'', objašnjava Matei. Žiri je odlučio oduševiti juhom od graška i kokosovog mlijeka s preprženim kockicama kruha i prženim tofuom. ''Sve je bilo super do gljiva. Uzeo sam komad koji je bio jače tostiran i bio je gorak. Zato ne'', rekao je Melkior. ''Zanima me kako će izgledati tvoj slalom na putu do finala između veganskog i mesa. Tvoje jelo je prolazno i od mene imaš da'', rekao je Stjepan. ''Osobno mi je vrlo ukusno i zanimljivo jelo. Mislim da ovaj show ima dušu da se pokaže svaki glas, a tvoj glas želim vidjeti u ovom showu'', komentirao je Damir. Nakon što je doznao mišljenje žirija, Matei je bio oduševljen: ''Ovo je praktički ostvarenja sna!'' Sebastian Bastašić (30) iz Jastrebarskog radi kao administrativna podrška u skladištu, ali kako u slobodno vrijeme voli kuhati, želio bi biti profesionalni kuhar. Pred žiri je donio lagani snack menu – paštetu od pilećih jetrica s ljutikom i limunom.

''Sebastiane, vidim ovdje jedan problem. Premalo je kruha'', rekao mu je žiri i predao pregaču. ''Dobivanje ove pregače jako mi mnogo znači i nadam se da ću napokon krenuti raditi ono što volim'', osvrnuo se Sebastian na svoj audicijski nastup. U daljnje natjecanje prošao je i kandidat Ivan Temšić (26) iz Splita. Za žiri je spremio rižoto milaneze sa škampima, gel od buzare aromatiziran češnjakom, a poslužio je i tartar od škampa. Nakon što je prezentirao što im sprema, Stjepan je komentirao kako je jelo veoma ambiciozno. ''Volim izazove i kompetitivan sam'', opisao se Ivan. ''Kad sam vidio kako sve radiš, mislio sam da će to sve ispasti dobro. Ali ovaj rižoto nije dobar, nego izvrstan'', rekao je Stjepan. ''Ovakav rižoto, mislio sam da nećeš stići. Ali si stigao. Svaka čast'', kazao mu je Melkior. ''Ovo jelo u ovom dijelu natjecanja jest jelo koje postavlja standarde. Ovo mi je među top pet najboljih jela. MasterChef ti sigurno može promijeniti život'', rekao je Damir dodavši da je već zasigurno s ovim nastupom privukao puno pogleda na sebe i savjetovao mu da to pametno iskoristi.

Glazbenik Zoran Sedlanić (33) odlučio se za jednostavnije jelo – miješanu salatu i umak od kečapa i jogurta s bosiljkom. Roditelji su mu kuhari i ono je u njegovu životu prisutno od malih nogu. ''Ova salata je toliko fenomenalna da u životu nisam probao bolju. Šalim se. Uzeo si šest, sedam, osam komponenti povrća, zamutio malo sa strane dresing i piletinu. Mislim da možeš više. Ali ne bi bilo ni korektno prema ostalim kandidatima koji su došli s puno kompleksnijim jelima da ti kažem 'da'. Od mene će morati biti – ne'', rekao je Stjepan. Zoran je ''ne'' dobio i od ostalih članova žirija. Željko Špoljarić (37) trenutačno radi craft piva, a ovaj ekonomist odlučio je žiri osvojiti brancinom u soli s kremom od celera i blitve. ''Sviđa mi se koje si jelo izabrao – ribu u soli, što je jako tricky. Imao si poteškoća, ali si se iščupao, nisi odustao i zato – da'', rekao mu je Melkior. ''Na tanjuru imamo par problema. Ja i dalje u ustima osjećam samo papar. Riba je delikatna, ubio si je totalno, tako da od mene – ne'', objasnio je Stjepan. ''Vidi se da ti je jako stalo. S moje strane imaš – da'', kazao je Damir.

Foto: Nova TV

Za kreativni pristup spravljanju brancina odlučila se i Matea Korić (27) iz Zagreba. Pripremila ga je s krekerom od sušenih rajčica i ružmarina. Radi se o receptu za medenjake koji je prilagodila slanoj verziji. Matea najviše voli pripremati kolače i štrukle, a najmanje priprema meso koje nije jela godinu dana. ''Čisto, uredno, smireno, ukusno i karakter osobe kakvu tražimo. Od mene imaš – da'', rekao je Damir. S njim su se složili i ostali članovi žirija. ''Jako sam sretna komentarima i ocjenama žirija i tako ću nastaviti. To mi je motivacija za dalje'', rekla je Matea. ''Ne mogu dokučiti još je li jako dobra ili dobra'', komentirao je Damir. Stjepan smatra da Matea ima ogroman potencijal. Vanja Agić (21) za žiri je spravio pečenu ribu i stake s kremom od batata. Obogatio ju je brokulom kuhanom na pari s dodatkom maslinova ulja i limuna. A na tanjuru su se našle i poširane mlade mrkve glazirane maslacem, bademom i malo meda. ''Jako je ukusno. Sviđa mi se kombinacija slatko-kiselo. Od mene imaš – da'', pohvalio ga je Melkior. ''Fali malo soli, ali sviđa mi se što si se poigrao bojama. Zelena, žuta, narančasta. Meso si dobro ispekao, od mene imaš – da'', rekao je Stjepan. Vanja je ''da'' dobio i od Damira te ćemo i njega gledati u borbi za novog MasterChefa.

