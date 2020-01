Vukušić napao Veljaču: 'Imam svjedoke da se neprimjereno ponašala u čekaonici'

Nakon što je scenarista Jelena Veljača u Facebook statusu napala uskoro bivšu predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović koja je izjavila kako se planira baviti zaštitom slabijih, promicanjem zaštite od nasilja nad ženama i djecom, a nije željela pomoći inicijativi #spasi me, priča je dobila i novog aktera. Naime, poznati hrvatski psihijatar Herman Vukušić koji je na Facebooku napisao:

- Kao da je jedva čekala poraz Kolinde Grabar-Kitarović, Jelena Veljača, prvo lice akcije #spasime, odmah se obrušila na bivšu predsjednicu poput kakvog izgladnjelog pustinjskog lešinara. S obzirom na to da više ne mogu trpjeti ovakve "politički korektne" istupe gospođe Veljače, evo jedne osobne poruke za nju - počeo je Vukušić, a onda i nastavio s porukom Veljači:

- Draga Jelena, kako se jako dobro poznajemo iz moje čekaonice (ne kršim etiku jer ste Vi javno pisali o svojim dolascima na Kliniku za psihološku medicinu) dozvolite mi da Vam ovim putem kao dugogodišnji borac za potlačene društvene skupine jasno poručim:

Dokle god Vaša inicijativa #spasime javno podržava nepravomoćno osuđenu osobu za obiteljsko nasilje, nemate pravo glasa niti po kakvoj javnoj temi "! P.S.: Kao spisateljici i dramskoj umjetnici valjda Vam je jasno da izraz "endorsanje" ima više puno prigodnijih inačica u hrvatskom književnom jeziku - napisao je Vukušić.

Foto: Facebook

Na ovaj status priopćenjem su reagirali iz inicijative #SpasiMe, optuživši dr. Vukušića da je nedopustiv njegov istup prema Veljači.

- Inicijativa #spasime zgrožena je tonom kojim jedan liječnik javno istupa o nama i našoj članici Jeleni Veljači. Gospodin Vukušić je na svom javnom Facebook profilu prvenstveno grubo prekršio Kodeks medicinske etike, radi čega će u najkraćem roku biti prijavljen Hrvatskoj liječničkoj komori i Hrvatskom psihijatrijskom društvu. Nadalje u svome istupu poziva na nepoštivanje hrvatskog sudstva i presumpcije nevinosti kada upire na nepravomoćno osudjenu osobu, iako nam nije jasno na koga točno misli i da li barata provjerenim informacijama a obzirom da su sudski postupci o kojima priča - tajni. Zaključno, gospodin uzima za pravo oduzeti pravo glasa sedam žena od kojih se sastoji ova Inicijativa, a čije pravo glasa , volja i srčanost (isključivo!) je dovelo do opće empatije i podrške žrtvama obiteljskog nasilja, izmjene kaznenog zakonodavstva u korist žrtava obiteljskog i seksualnog nasilja, osnivanju Fonda za pomoć tim istim zrtvama te osnivanju grupe koja broji preko 55 tisuća članova i kojima se svakodnevno pruža pomoć i podšska u najgorim životnim situacijama.

Ponosne smo na naše pravo glasa i naš rad dok se pravo glasa gospodina Vukušića uglavnom sastoji od vrijeđanja, omalovaženja, nasilja, kleveta, uvreda i kršenja liječničke etike. Baš zato, a i radi promjene općeg diskursa prema ženama, očekujemo promptnu reakciju od strane Hrvatske liječničke komore i Klinike za psihološku medicinu, da bi žene u javnom prostoru znale da će svaki vid zlostavljanja biti osudjen od strane institucija - stoji u priopćenju.

Dr. Herman Vukušić pojasnio nam je kako ne smatra spornim to što je objavio da se Veljača i ona poznaju iz čekaonice, s obzirom da je ona o tome javno pisala u svojoj kolumni.

- Pa nije ovo prvi put da govorim o njenom dolasku u kliniku. Već sam o tome govorio i to u pozitivnom smislu, jer je tako zbacila stigmu s psihoterapije. Tada joj nije smetalo što je javno spominjem. A kada sam kazao da se dobro znamo iz čekaonice, onda ću vam reći kako sam je više puta opominjao zbog neprimjerenog ponašanja u čekaonici, a za to imam i svjedoke, ljude koji su se žalili na nju - kazao nam je dr. Vukušić i dodao kako ga je zasmetalo to što je Veljača napala predsjednicu.

- Nema to veze s politikom ili mojim političkim stavovima. Ne može tako napasti predsjednicu - kazao je Vukušić i pojasnio na koga je mislio pod onim da inicijativa #spasime podržava nepravomoćno osuđenu osobu za obiteljsko nasilje.

- Pa podržavaju Severinu, koja je u listopadu nepravomoćnu osuđena zbog nasilja nad Milanom Popovićem. Ne postoji rodno prihvatljivo nasilje, i mislim kako je apsolutno neprihvatljivo da inicijativa koja bi trebala podržavati žrtve nasilja u obitelji podržava obiteljsku nasilnicu - zaključio je Vukušić.