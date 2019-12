Veljača: Pronašla sam se u majčinstvu, silno želim još djece

Rezimirajući godinu od koje se opraštamo uskoro, glumica i producentica Jelena Veljača kaže kako joj je godinu obilježilo nešto što uopće nije planirala.

- Najljepše za mene je što ništa što se dogodilo, a prekrasno je i osnažujuće, nije bilo planirano. Aktivistički smjer je u potpunosti preuzeo moj identitet barem što se tiče 2019. Već 9 mjeseci postoji inicijativa #spasime čija sam ja ponosna članica s još šest žena i sve što se dogodilo u ovoj godini u sjeni je uspjeha koje smo napravile na polju borbe protiv obiteljskog i seksualnog nasilja - rekla je Veljača u razgovoru za Gloriju.

Foto: Marin Tironi/Pixsell

Dio ove godine provela je u Beogradu zbog snimanja serije "Pogrešan čovjek" i kaže kako je u Beogradu njezina kći Lena doživjela transformaciju iz bebe u djevojčicu i strahovala je kako će proći njihov povratak u Zagreb.

- Bojala sam se kako će podnijeti povratak u Zagreb jer joj je Beograd bio njezin grad, ali smo se jako dobro snašle i ja sam isto tako morala prihvatiti da sam ja sada žena koja s malim djetetom živim sama i da je to u redu. Zvuči banalno, ali je jako teško jer društvo još uvijek šalje poruku ukoliko nisi u onoj savršenoj slici rodne uloge a to je savršena obitelj, nekako si neuspješna. I ja sam bez obzira na sve što znam i na sve što sam pročitala i o čemu sam pisala i ja sam jako patila i ovo je bila godina oslobođenja i otpuštanja - rekla je Jelena Veljača.

Dodala je kako se nada da će 2020. biti godina novih stvari te da silno želi još djece.

- Nikada nisam to skrivala jer sam se u majčinstvu pronašla na način na koji nisam mogla ni sanjati - rekla je i nadovezala se na temu samohranog majčinstva: - Teško je i puno nagrade istovremeno. Posebna energija se stvara između majke i djeteta koji sami prolaze kroz život i nisam nesretna što smo prošli kroz to i štogod da se dogodi kasnije drago mi je da ima to iskustvo.