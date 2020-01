Veljača napala Kolindu: Ta izjava je licemjerna, lažna i beskrajno uvredljiva

Kolinda Grabar-Kitarović uskoro napušta Pantovčak, a prije napuštanja predsjedničke funkcije izjavila je kako će ostati u Hrvatskoj te da će se posvetiti sljedećem:

– Vidim se kako se bavim zaštitom slabijih, promicanjem zaštite od nasilja nad ženama i djecom, ali i zaštitom životinja. Ovu njezinu izjavu komentirala je i producentica i glumica Jelena Veljača koja je jedna od pokretačica fonda #spasime. Objasnila je kako su joj se iz fonda obratili da im pruži podršku i to u nekoliko navrata, a predsjednica ih je odbila, pa joj nije jasno kako se sada to namjerava zauzeti za prava žena.

– Ne znam kako se to bivša predsjednica RH misli boriti za prava žena i djece. Kad smo je molile da endorsa feminizam i da se izjasni kao feministkinja, odbila je. kad smo je molile da svojim pojavljivanjem (ničim drugim!) podrži skupljanje novaca za fond #spasime (hitna pomoć žrtvama seksualnog zlostavljanja i zlostavljanja u obitelji, iz fonda je do sada pomoć tražilo 25 ljudi od kojih je jedna djevojčica žrtva pedofilije, a pomažemo i djevojčici koja je žrtva višestrukog silovanja) nije se pojavila. (Molile smo samo podizanje slušalice na telefonu u trajanju od 15 minuta – toliko naime traje slot na humanitarnom telefonu). Kad smo osobno razgovarale s njom, rekla je niz općih mjesta iz školskog (lošeg) udžbenika o tome kako joj je nenasilje važno, no nije nas čula ni oko problema koje žrtve doživljavaju u praksi, ni oko toga što mislimo da osoba na njezinoj funkciji može učiniti za promjenu diskursa (odricanje svakog druženja i sl. s udrugama ili pojedincima koji javno rade protiv ljudskih prava ili su osuđeni ratni zločinci) – napisala je Veljača i u nastavku dodala:

– Smatram osobnom uvredom za sve nas – koje NISMO primale plaću niti imale bilo kakve privilegije tijekom sad već skoro jednogodišnje borbe za žrtve nasilja – predsjedničinu izjavu da je upravo ovo polje njezino polje interesa. Smatram da je ta izjava licemjerna, lažna i beskrajno uvredljiva za prvoborkinje na ovom polju. Osobno mislim da je dio njezina pada i činjenica da je kao žena na čelu patrijarhalne države u potpunosti svojim ponašanjem podupirala rodne stereotipe i prezirem pokušaj da se umili žrtvama za koje nije bila tu kad su je trebale. Kada smo kretale u #spasime, jasno smo rekle – mislim da sam osobno to ovdje i napisala – da ću prezreti, ali i razotkriti svaki pokušaj skupljanja političkih bodova na našoj inicijativi, pa stoga, moj stav o izjavi bivše predsjednice, a i sreću što nas više ne predstavlja u svijetu, možete slobodno prenositi, hvala – napisala je Veljača.