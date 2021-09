Vraća se najveći antitalent pjevačkih natjecanja! Sjećate li se Mile koji je dobro nasmijao Tonyja Cetinskog?

Druga epizoda osme sezone Supertalenta ove nedjelje donosi nastup Mile Drmića koji će se nakon dugogodišnje pauze od nastupanja u velikom stilu vratiti na pozornicu. Mile je publici otprije poznat po sudjelovanju u talent showovima, a audicijski nastup u Supertalentu njegova je četvrta prilika da se okuša u ovakvom tipu natjecanja. Podsjetimo, netalentirani Mile, koji pod svaku cijenu želi postati pjevač, publiku je oduševio kada se u prvoj sezoni HTZ-a pojavio pred žirijem u kojem je sjedio Tony Cetinski te samouvjereno zapjevao jedan od Tonyjevih najvećih hitova u vlastitoj verziji.

- Ispod kašina....- zapjevao je Mile prilikom svog prvog pokušaja pred šokiranim Toyjem pjesmu "Nek te zagrli netko sretniji", no unatoč simpatijama publike i žirija koje je do suza nasmijao svojom interpretacijom pjesme - nije ušao u finale. Mile se u ovom showu pojavio još dva puta, a sigurno će pamtiti i nastup s Tonyjem u zagrebačkoj Areni.

„Ovo mi nije prvi put, takmičio sam se u showovima. Nije baš dobro bilo, bio je u žiriju Tony Cetinski, a ja sam krivo otpjevao njegovu pjesmu. Nakon nekog vremena, on me pozvao da budem gost u zagrebačkoj Areni na njegovom koncertu gdje je bilo 20 tisuća ljudi. To iskustvo je bilo sjajno“, priznaje Mile koji se najviše od svega boji da na audiciji opet pogrešno otpjeva pjesmu.

Njegov povratak na pozornicu publika će podržati velikim aplauzom, no njegovo iskreno priznanje da se već bezuspješno natjecao u talent showovima neće ostaviti toliko dobar prvi dojam kod žirija.

„Pokušao sam pjevati, ali mi nije išlo. Triput sam bio, ali nikako da prođem. Nakon par godina opet sam došao“, nervozno će priznati Mile koji se ovoga puta nada četvrtoj sreći.

No, to se neće svidjeti Martini, koja će mu poručiti: „Mene zanima, ako tri puta niste prošli, i onda je sad nekoliko godina prošlo i došli ste opet kod nas, što ste u međuvremenu poduzeli po pitanju toga da četvrti put bude četvrta sreća?“. Mile će optimistično odgovoriti da je u međuvremenu vježbao da poboljša svoje pjevanje, a hoće li žiri i publika prepoznati njegov napredak doznaat ćemo u drugoj epizodi Supertalenta ove nedjelje u 20.15.

VIDEO: Pjevač R. kelly proglašen je krivim za seriju seksualnih prijestupa