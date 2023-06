Vojvotkinja Sarah Ferguson ima rak i već je operirana, vijest potvrdio njezin glasnogovornik

Vojvotkinja od Yorka Sarah Ferguson (63) nedavno se suočila s ozbiljnim zdravstvenim problemima. Naime, nedavno joj je na rutinskom mamografskom pregledu dijagnosticiran rak dojke, a tu vijest medijima je potvrdio njezin glasnogovornik.

- Savjetovali su joj da se podvrgne operaciji koja je uspješno obavljena - rekao je glasnogovornik za The Independent i dodao da je zdravlje vojvotkinje u najboljim rukama.

- Vojvotkinja dobiva najbolju medicinsku skrb i njezini liječnici su joj rekli da su prognoze dobre. Sada se oporavlja sa svojom obitelji - istaknuo je glasnogovornik,a potom i uputio zahvalu medicinskom osoblju.

- Vojvotkinja želi izraziti neizmjernu zahvalnost svom medicinskom osoblju koje joj je pružalo podršku posljednjih dana. Također je iznimno zahvalna osoblju koje je bilo uključeno u mamografiju koja je identificirala njezinu bolest, koja je inače bila bez simptoma, i vjeruje da njezino iskustvo naglašava važnost redovitih pregleda - istaknuo je.

Inače, Sarah Margaret Ferguson, poznatija kao Fergie i bivša supruga britanskog princa Andrewa, vojvode od Yorka te u ožujku je promovirala svoj novi povijesni roman u SAD-u, a na promociji, u New Yorku, otkrila je da je imala "mnogo mentalnih problema" koje se trudila zadržati za sebe.

Na promociji knjige "A Most Intriguing Lady" rekla je da je to uvijek vrlo dobro skrivala. - Uvijek sam ih dobro skrivala. Udovoljavanje svima, pretjerano davanje i pretjerivanje s poklonima, bili su dio te priče - rekla je vojvotkinja i dodala da je uvijek osjećala kompulzivnu potrebu da ljudima kupuje poklone jer se "osjećala bezvrijednom".

- Mislila da mene nitko ne može voljeti. Zato sam pretjerivala. Sada o tome mogu otvoreno govoriti - objasnila je. Na toj je promociji otkrila i da ima glumačkih ambicija. - Voljela bih snimiti neki film za Hallmark. Željela bih biti ona koja napušta New York i odlazi u Vermont ili tako negdje, i onda mi se pokvari auto, pa se pojavi zgodni muškarac i spasi me - rekla je tada.

VEZANI ČLANCI:

Na pitanja o svojem bivšem suprugu, princu Andrewu (63), s kojim još uvijek živi u Windsoru i koji je prestao biti aktivan član kraljevske obitelji nakon umiješanosti u skandal sa seksualnim predatorom Jeffreyem Epsteinom, ovaj put nije željela odgovarati. No, ponovila je da je on "jako dobar čovjek". S njima ima i dvije kćeri - princeze Beatrice (34) i Eugenie (32).

- Djevojke i mene nazvali su "tronošcem", kako god to zvučalo. No, meni je najvažnije zadržati našu bliskost, najbolje što možemo. I, one su nevjerojatne - pohvalila je kćeri.

Inače, vojvotkinja se od Andrewa razvela 1996. godine, a smatra se svojevrsnom kraljevskom buntovnicom. Ovaj njezin novi roman djelomično je temeljen na njezinoj vlastitoj priči.

- Ne radi se samo o monarhiji, nego o svakoj birokraciji kojoj se ova crvenokosa žena mora prilagođavati - komentirala je.

Vojvotkinja je oduvijek smatrala da je pokojna kraljica Elizabeta II. njoj bila idol, a upravo je Ferguson preuzela brigu o kraljičina dva psa nakon smrti.

VIDEO Nikolina Pišek o svađi koja je podijelila hrvatsku estradu: 'Ne volim spominjati to ime'