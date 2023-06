Kourtney Kardashian otkrila spol bebe koju čeka sa slavnim glazbenikom, vijest su objavili na zanimljiv način

Kourtney Kardashian (44), reality zvijezda i jedna od slavnih sestara Kardashian, čeka svoje četvrto dijete, a prvo sa suprugom i glazbenikom Travisom Barkerom (47).

Vijest je javnosti otkrila tako što je objavila video na kojemu u publici na jednom od suprugovih koncerata stoji sa transparentom "Travis, trudna sam". No, obožavatelji nisu bili pretjerano oduševljeni time jer su uvjereni kako je Travis znao da je trudna puno prije, a sve zbog toga što je Kourtney u to vrijeme već imala poveći trbuh. Sada je objavila video u kojemu otkriva spol bebe, a u njemu je sjedila u krilu suprugu dok je on svirao bubnjeve. Preko njih su puknuli plavi konfeti, što znači da par čeka dječaka.

Reality zvijezda prošla je svašta kako bi zatrudnila s četvrtim djetetom, a tijekom novih epizoda Huluovog serijala "The Kardashians" Kourtney je stručnjakinji za ajurvedsko čišćenje rekla kako joj je liječnik za plodnost preporučio da pije spermu svog supruga Travisa kako bi povećala šanse da ostane trudna.

U novom realityju obitelji Kardashian Kourtney i Travis, bubnjar grupe Blink-182, odlučili su snimiti svoj odlaske kod liječnika i zabilježili su što sve rade kako bi dobili bebu. Odlučili su potražiti i neke alternativne metode pa su se neko vrijeme suzdržavali od seksa, vježbanja i izbacili su kofein.

VEZANI ČLANCI

- Isprobat ćemo Panchakarma čišćenje, što je alternativna medicina, stara oko 3000 godina koja će izbaciti sve toksine koji su duboko u našim tkivima, kako bismo imali kvalitetnija jajašca. Zahvalna sam što Travis ovo radi sa mnom. Mislim da to ne bih mogla učiniti sama. - objasnila je Kourtney koja se prošle godine u Portofinu u Italiji udala za Travisa. U siječnju 2021. godine se počelo šuškati o njihovoj ljubavi, kada su zajedno proveli vikend u kući njezine mame Kris Jenner u Palm Springsu odakle su oboje podijelili slične snimke na svojim profilima na Instagramu. Veza bubnjara i reality zvijezde izazvala je čuđenje mnogih, no čini se kako je Kourtney sretnija no ikada, a obožavatelji su komentirali da proživljava novu mladost, a zajedničke trenutke često dijele na društvenim mrežama.

Kourtney iz prijašnje veze sa Scottom Disickom ima troje djece, sinove Masona i Reigna i kćer Penelope, dok Travis iz prijašnjih veza ima troje djece Atianu, Alabamu i Landona.

VIDEO Nikolina Pišek o svađi s Bornom Kotromanić