Voditeljica otvorila vrata svog stana, jedan detalj u spavaćoj sobi svima je ukrao pažnju

Voditeljica Jovana Jeremić kupila je stan u beogradskom kvartu Dorćol i kako su ranije izvještavali mediji u Srbiji stan je platila 200 tisuća eura i sada ga je i uredila prema svojim željama. Uređenje spavaće sobe privuklo je pažnju njezinih obožavatelja kada je na društvenim mrežama objavila fotografiju kako je uredila svoju spavaonicu. Tapeta s likom lava iznad kreveta svima je privukla pažnju i dok je dio njezinih pratitelja bio oduševljen ovom tapetom i odabirom posteljine koju je pokazala na fotografijama, dio je rekao kako nikada ne bi spavao u ovakvoj sobi i ocijeni su je previše kičastom.

- Stan je stara gradnja i on će se cijeli renovirati. U životu sam se uvijek vodila energijom, a ovaj stan ima energiju od milijun dolara, iako je star. S renoviranjem će me ovaj stan od 54 kvadrata izaći 200 tisuća eura. Sve sam sama zaradila svojim radom - rekla je jedna od najpopularnijih voditeljica u Srbiji u razgovoru za Blic. Televizijske kamere Pinka pustila je u svoj novo uređeni stan i pokazala neke od detalja. U kupaonici se tako ističe zlatna slavina te mramor, a kuhinja je u bijeloj boji i fotografije Jovaninog stana pogledajte ovdje.

Jovana se prošle godine razvela od svog supruga Vojislava Miloševića, no iako više nisu u braku smatra ga ''svojim'' pa je tako priznala da je jasno dala do znanja njegovim kolegicama da mu se ne približavaju i ništa ne pokušavaju. Nedavno je na TikToku viralnim postao video u kojem je Jovanu zaprosio jedan mladić. Tijekom jedne zabave na kojoj je bila gošća, srpska voditeljica Jovana Jeremić našla se u situaciju koju nije očekivala. Dok je s društvom sjedila za stolom, odjednom joj je prišao jedan mladić i pitao je hoće li se udati za njega, a trenutak prosidbe netko je od uzvanika snimio i podijelio na TikToku.

- Nemam Rolex, ali evo dok klečim na nogama, udaj se za mene, Jeremić Jovana - rekao joj je mladić, a Jovana je spremno odgovorila: Već sam jednom bila udana i to mi više nije prioritet, sada je moj prioritet da budem sretna. Iako ga je odbila, mladić je bio uporan i rekao je Jovana: Znam da je vama prioritet vaša sreća, ali pored mene vaša sreća bit će vječna. Dok je s ružom i prstenom klečao pored nje voditeljica mu je rekla - Moj ti je savjet da tražiš neku normalniju, život će ti biti mnogo lakši. Muškarac je bio odlučan u svom naumu i u rimama se opet obratio voditeljici s molbom da se uda za njega, i dok su svi napeto pratili što će se dogoditi Jovana je odlučno rekla: - Ne mogu se udati, jednom sam bila udana, da sam se ja udavala svaki put kad su me prosili, bila bih do sad pet puta u braku minimum.

