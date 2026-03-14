Sinovi Željke Markić obožavaju Thompsona! Jednome je pjevao na svadbi, a drugome je na slavlju bila njegova supruga

Željka Markić jedno je od najistaknutijih lica domaće političke scene, a veliku podršku ima u svojoj velikoj obitelji. Naime, Željka sa suprugom Tihomirom ima četvoricu sinova: Antu, Frana, Petra i Šimuna. U lipnju prošle godine pisali smo o vjenčanju Šimuna Markića, koji je sudbonosno 'da' izgovorio u Mostaru sa svojom odabranicom Dorom. Sretnu je vijest podijelila ponosna majka na društvenim mrežama, objavivši fotografije i snimke s proslave. - Dora i Šimun Markić. Zahvalni Bogu za našeg Šimuna, njegovu Doru, našu veliku obitelj, kumove i prijatelje koji nas prate ljubavlju, potporom i molitvom cijeli život - napisala je Markić. Vrhunac večeri zasigurno je bio nastup posebnog glazbenog gosta. Mikrofona se, na oduševljenje mladenaca i uzvanika, primio Marko Perković Thompson te je za prvi ples otpjevao svoj veliki hit "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova", što je zabilježeno na snimkama koje je objavila Željka Markić.

Nekoliko mjeseci kasnije pred oltar je stao i njezin drugi sin, Fran. Sudbonosno "da" svojoj je odabranici Suzani izrekao u crkvi Gospe od Otoka u Solinu, a nakon ceremonije svadbeno veselje nastavljeno je u poznatom splitskom hotelu President, gdje su se mladenci i njihovi gosti zabavljali do kasno u noć. Među uzvanicima je bila i Thompsonova supruga, Sandra Perković, pisao je portal Dalmacija danas.

Markić je i ranije istaknula da je obožavateljica Marka Perkovića te da svakako ide na koncert na zagrebačkom Hipodromu. - Ja idem na Thompsona. Ja sam veliki fan U2-a i Neila Younga i Boba Dylana. I za mene je Thompson zapravo hrvatska inačica tih glazbenika. On progovara o važnim društvenim pitanjima na vrlo jasan način. Jučer je izbacio pjesmu Bleiburg koja je govorila o tragediji i usmrćivanju 100.000 ljudi - rekla je prilikom gostovanja na RTL-u.

Prije nekoliko godina aktivistica je u jednom razgovoru progovorila o svojoj obitelji. - Kada smo se vjenčali, željeli smo imati najmanje četvero djece. Oboje smo iz velikih obitelji i bilo nam je odlično odrastati s braćom i sestrama. U prvim godinama braka Tihomir se morao više posvetiti poslu, specijalizaciji, a ja sam se više posvetila djeci. Pritom sam za sebe odabirala poslove s fleksibilnim radnim vremenom i one koje sam mogla raditi od kuće. Mama mi je uvijek govorila da žena može imati i veliku obitelj i karijeru, jedino treba znati komu i čemu dati prednost. Djeca dolaze jedno po jedno, tako da smo sa svakim sljedećim bili sve bolje organizirani. Dok stvarate obitelj, mnogo toga morate raditi u isto vrijeme – dobivate djecu, osiguravate egzistenciju, gradite karijeru, a u svemu ste početnik. Kad smo kupili prvi automobil, shvatila sam da nije uspjeh kupiti novi auto, nego ga napuniti djecom – ispričala je Markić prije nekoliko godina u intervjuu za Nacional.

Željka je dodala kako ona i suprug Tihomir obožavaju putovati s djecom: - Volimo putovati. Putovanja su kao i nedjelje i blagdani vrijeme da se okupimo, da izdvojimo vrijeme samo za sebe. Djeca sudjeluju u odabiru destinacije – nastojimo da se zadovolje svačiji interesi. Uglavnom, posjećujemo i nogometne stadione i muzeje. Uvijek je s nama nogometna lopta, a Tihomir je razvio odlično oko za nogometne terene uz cestu tako da kad god rasprava postane žučnija, zaustavimo auto i pustimo dečke da odigraju partiju nogometa. Za uskrsne blagdane bili smo u Pisi - Tihomir i ja smo uživali u talijanskoj gotici, a dečki su na travnjaku pred kosim tornjem igrali nogomet – prisjetila se političarka.

Kako kaže, djecu je teško odgajati, no ona također usmjeravaju karijeru na pravu stranu. Prema tome, Tihomir i Željka od svojih su sinova mnogo toga naučili: – Jako puno učimo od djece. Sva četvorica su različita, postavljaju mnogo pitanja, otvaraju različite teme, traže drukčiji pristup. Imaju odličan smisao za humor, super nam je s njima. Želimo im biti što bolji roditelji i to nas potiče na to da postajemo bolji ljudi. Ljubav nas potiče na istinsku promjenu. Svako novo dijete, još je jedan, novi izazov. Što se nas tiče, oni su nas obogatili u svakom pogledu – priznala je 59-godišnja liderica udruge "U ime obitelji".