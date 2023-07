Voditeljica koja se zadnjih godina povukla iz javnosti, oduševila novom fotografijom: 'Najzgodnija'

Bivša RTL-ova voditeljica i jedna od najljepših Hrvatica, Antonija Stupar Jurkin (41), zadnjih se godina povukla iz javnog života, no i dalje je vrlo aktivna na Instagramu, gdje je prati više od 40 tisuća ljudi. Antonija često dijeli svoje fotografije,a sada je oduševila pratitelje hrpom fotografija u badiću. Pratitelji su joj uputili puno komentara.

"Divna žena", "Mama ljepotica", "Stvarno super izgledaš", "Najzgodnija", neki su od komplimenata koje je dobila.

Antonija je inače mama dvoje djece, kćeri Paole i sina Ivana, koje je dobila sa suprugom Ivanom.

Poznato je kako Antonija svoju figuru održava redovitim treninzima. U teretani provodi dosta vremena, a rezultati su itekako vidljivi.

Inače, bivša voditeljica se sredinom 2019. godine oprostila od RTL-a. Tada nam je rekla kako je želja za novim znanjima, za koje nije imala vremena dok je bila u radnom odnosu, prevagnula i zato je odlučila oprostiti se od televizije. Nakon što je napustila RTL, imala je više vremena pa se posvetila svom starom hobiju – uređivanju starih komada namještaja. Sve je počelo prije više od desetak godina kada je novo ruho dala stolcima u blagovaonici i nakon toga počela je uređivati i druge komade namještaja.

– Ne mislim da bi mi ovaj hobi jednog dana mogao prerasti u posao jer tada to više ne bi bio hobi, no voljela bih da mi ovaj gušt postane obveza. Ovo radim kad hoću i kad imam vremena i tako me veseli – otkrila je Antonija i dodala kako inspiraciju pronalazi na internetu. Kaže kako joj ne nedostaje rad pred TV kamerama i kako ima dojam da sada istinski uživa i ima vremena za sve.

– Moram priznati da mi uopće ne nedostaju kamere. Nakon 15 godina prvi put u životu guštam i uživam u novim izazovima. Posvetila sam se učenju pa sam tako na poslovnom učilištu u jednoj godini uspjela završiti dva smjera, marketing i event manager – pohvalila se Stupar Jurkin.

