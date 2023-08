Voditelja smo upoznali kao pjevača grupe Mjesni odbor, a već sedam godina svakog jutra budi slušatelje Radio Dalmacije

Siniša Garbin dobro je poznato ime svim Dalmatincima, pogotovo onima koji se bude uz Radio Dalmaciju. Voditelj je jutarnjeg showa ove splitske postaje, a uz to i frontmen benda Mjesni odbor koji je prije 15 godina hitom "Mande, Mande" osvojio domaći eter.

Prije Radio Dalmacije šira javnost vas je upoznala kao pjevača i basista grupe Mjesni odbor. Kako je nastala grupa a pogotovo pjesma "Mande Mande"?Jeste li znali odmah da će postati hit?

Grupa je nastala 2009. godine. Iz zezancije, gušta, ali i dosade... Usporenog tempa koji vlada zimi na otocima kad turisti spavaju zimski san i nema nikog nigdi. Nastali smo kao projekt u kojem smo kolega Stipe i ja snimali video spotove sa starim aparatom na prethodno snimljene pjesme s mikrofonom za Skype koji je koštao 10 kn. Omjer uloženog i vraćenog prilično je dobar! U godinu dana nastalo je preko pola pjesama koje i danas sviramo na koncertima. Prilično plodna godina. 2012. službeno je izašao prvi album i singl "Mande Mande" s kojim smo osjetili čaroliju koju pruža hit! Izašla je vani na onaj old school princip! Producent albuma pošalje singl glazbenim urednicima... puno njih je odma zvalo i svi su rekli isto - Imate hit! S njim su došle i svirke, a dolaze i dan-danas. Malo smo lijeni jer nakon prvog albuma "Disco Cuba" 2012. izdali smo još jedan "Divje Sime" 2013. i od tada ništa. Samo sing kad nam se da. Al' živi smo i sviramo dosta. Hvala svima šta nas zovu... Još uvijek!

Na Radio Dalmaciji ste sedam godina, kako ste počeli raditi na radiju? Jeste li i prije Radio Dalmacije slušali i voljeli radio?

Šta se radija tiče, ta avantura krenula je kad sam ima šest godina! Igranje sa kazetama, snimanje i premotavanje i uloga radijskog voditelja rodila se u mojoj sobi. Snima bi pisme s Radio Dalmacije, a onda i sebe između. Onda bi se pribacia u ulogu slušatelja da vidimo šta smo dobili. Uglavnom, nekako je to bilo i suđeno. Na radiju sam sedam, a čini mi se kao da nema ni godina! Nekad mi se čini da sam jučer počea radit. To je valjda tako kad s guštom dolaziš na posao, uostalom nikad ne znaš šta te taj dan čeka i šta se može dogodit... Program je živ, dinamičan, zanimljiv... Slušatelji od krvi i mesa non stop šalju poruke, a ti si taj koji spaja i pretvara to u informacije. Reklo bi se radio je definitivno više od zvuka! Čudno i posebno! Ljude ne vidiš, a pričaš im... Oni ne vide tebe, a čuju te! Zvuči dobro... u startu! Šta se mojih početaka tiče, Radio Dalmacija je tražila nove glasove. Ja sam se prijavia i eto završia u užem krugu. Molia sam Boga da završim tipa u tehnici... Šta je najjače od svega, nekako me bilo sram, jer imam i povučenu... odnosno sramežljivu stranu, dok ne ispitam okolinu. Kad se udomaćim, šta bi se reklo onda ka' i hobotnica puštam krakove i grlim sve. Postajem glasan i svoj. Onda taj nepoznati teren postaje moj domaći. Tako mi je nekako išlo i u eteru. Trebalo je vrimena dok se glava i tijelo nisu opustili. Sad je pričanje u eter isto kao da sam na marendi. Volim jest, volim eter... Podjednako je jednostavno jedno i drugo.

Godinama radite jutarnji show, pitanje koje su uvijek nameće je jeste li se privikli na ranojutarnje dizanje?

NE!!! Dizanje je jedina stvar na koju se čovik nikako ne može naviknut. 4:30h ujutro jednostavno nije normalno i humano! Ali.... budi ludu stranu u čoviku! Više energije imam ujutro nego za bilo koju drugu smjenu.

Foto: Radio Dalmacija

Kako izgleda vaš radni dan, kako se pripremate za smjenu? Koliko tu ima improvizacije?

Ima prilično. Uvik imamo nekakve natuknice, zavisi kakva je tema... Ako je ozbiljno i informiramo ljude, onda nema šale, sve je u glavu i precizno. Ako se radi o opuštenoj temi i zezanciji, onda je "ajme majko"... U 99,9 posto priča ode u skroz nekom drugom smjeru... Rodi se zezancija, a od smijeha se ne da disat! Šta manje piše stvari nekad, bolje je! Jer ta spontana reakcija i nas oduševljava kod slušatelja koji zovu i šalju poruke... Pa je nekako poželjno da smo i mi spontani i iskreni.

Kako se slažete s kolegicom Editom Lučić Jelić? Što mislite o njoj?

Kad smo krenuli, nekako me bilo strah! Dva, tri dana prije smjene zanimalo me hoće li to bit spektakl, ili debakl? Ona je tu od početka radija. Pustila je korijenje, ima svoj đir! Ona je žena s ogromnim iskustvom, puno odrađenih smjena je iza nje, osim toga vodila je i razne evente, manifestacije, ma odlična je u svemu što radi. Legenda. Razlika smo nebo zemlja. Al' eto od prve smjene, prvih pet minuta, sve se poklopilo... Reka bi Mišo, citiram: "Nebo se spojilo sa zemljom" i ispalo je sve u najboljem redu. Edita je super, profi, iskrena, prijateljica.... Ma top! Mala Kaštelanka, naša producentica Paula Brnada isto radi ka luda. Ima mala dosta dobre ideje isto, a od milja je zovemo Tonka. Pa se malo i ljuti. Puno posla i truda treba za napravit jedno kvalitetno jutro na Dalmaciji! Svi smo opušteni, smijemo se, ali se i radi. Probili smo od ranog dizanja također malo svi. Odnosno pukli smo, al' takav moraš malo bit da bi moga ovo radit. Valjda se zato svi i slažemo. "S kim si, takav si."

Je li bilo gafova u eteru, je li vam se koji put omakla beštimja?

Naravno, iskreno dalmatinski. Svi mi imamo pomalo šporki jezik, pa se to nekad dogodi i u eteru! Bogatstvo je to to našega, ne dijalekta, nego službeno i jezika. Nije poželjno, ali izleti i u eter... Iskreno i dobronamjerno!

Prepoznaju li vas slušatelji, što vam kažu?

Prepoznaju tu i tamo... E, Garbine, di si? Di ti je Edita? Šta ima na radiju? Daj, moga si mi pustit pismu... Moga si me pozdravit... Kako možeš govorit u 6 ujutro? Jesi mačan i sl. Hahah... Ma ljudi su odlični. Puno novih prijatelja sam također steka zbog ovog posla... Sve opušteno... No stress! Našli smo se.

S redateljem i glumcem Sinišom Novkovićem radite na projektu Sina & Sina. Napravili ste i nekoliko viralnih hitova, kako ste došli na ideje za njih, a pogotovo za aktualni "Dear Turist"?

Volim kreativan rad pa sam se tako i našao sa kolegom Sinišom Novkovićem. Kliknuli smo odma... Tip je ispaljen. "Dear turist" je zadnji naš, nazovimo ga, singl. Radi se o bukiranju plaže sa šugamanima... Navika naših turista, posjetitelja! Snimali smo spot u kojem mi je imenjak obeća da ću jahat galeba. Hahaha... Miriše na hit... Reka sam mu da, ako ne bude galeba, da sve baci u smeće. Snimili smo to, ja sam poletia na galebu! Odjek nevjerojatan! Sve se događa spontano i to mi je najlipše. Tekstovi nastaju kroz pola sata, ne više. Tu je i stari viralni hit za Dan žena, di je Sina radia tekst, a ja san otpiva hit Whitney Houston na malo primitivan način... "Seljački"...I will always love you! Ispalo je fenomenalno. Ako ikad bude trebalo, počet ćemo nastupat on i ja! Dotada sve je na YouTube kanalu RD!

Koji su vam daljnji planovi u radijskoj i glazbenoj karijeri?

Plan je gurat to i dalje, al' sve umjereno. Kad se pretjera, izgubi se gušt. Ništa ne triba na silu radit! Al' ne smiš se ni uspavat. Probat ćemo nešto novo, pogotovo u glazbi. Neke suradnje, neki orkestri. Ima pisama pa ćemo vidit. S radijom živim svaki dan, a to planiram i ubuduće. Dobri smo prijatelji, treba to prijateljstvo njegovat. Jedan bez drugog ne možemo.

