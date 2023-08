Zdravko Čolić bio je u romansi s poznatom pjevačicom: Kao da me je iskoristila poput instant juhe

Zdravko Čolić je miljenik ženske publike i slovio je na početku karijere za velikog zavodnika, a njegovom šarmu nije odoljela ni Anni-Frid Lyngstad iz grupe ABBA. Bila je to kratka romansa koja se rodila 1973. godine kada je Čolić s pjesmom "Gori vatra" nastupio na Euroviziji koja se održala u Luksemburgu. Jednom prilikom je opisao i detaljnije tu svoju ljubavnu epizodu.

- Anni-Frid iz grupe ABBA sam upoznao na Euroviziji. Poslije je uslijedio poziv na vikend. Djelovalo je obećavajuće, ali sam se ja nakon cijele te trodnevne idile osjetio kao da me je iskoristila poput instant juhe. Skuhaš za pet minuta, pojedeš vruće i to je to. A sve je bilo tu: i brvnara i kamin i svijeće i cvijeće, kockaste zavjese i stolnjaci, pečena riba u foliji sa bademima i eterična ulja… Ali, ona prava, jedinstvena, luđačka strast, koja se dogodi između muškarca i žene, je izostala. Nije bilo spontanosti, pa je sve izgledalo kao kad zakažeš vježbanje u dvoje u teretani - prenosi Blic izjavu poznatog glazbenika koji je sada u sretnom braku sa suprugom Aleksandrom s kojom ima dvije kćeri Unu i Laru.

U svoju se suprugu fatalno zaljubio, a jednom je prilikom za IN Magazin ispričao kako je počela njihova ljubav.

- Mi smo se upoznali u Brelima. Onda je to trajalo bome 11 godina. To je nekako išlo sporo i na kraju je bilo biti ili ne biti. Nije lako udati kćerku za estradnog umjetnika za kojeg se svašta pričalo i priča - rekao je Čolić i otkrio koje kvalitete najviše cijeni kod svoje supruge.

- Odanost, nepokolebljivost, poštenje, ali kad čovjek upozna familiju, kad upoznaš familiju od bilo koga od prijatelja, svoje buduće žene i tu ima nešto, naši stari su govorili kad čovjek upozna djeda, baku, oca onda vidiš bit te familije - kazao je Čolić i rekao koje se vrijednosti trudi prenijeti na svoje kćeri?

- To je jedno poštenje, jedna pristojnost, da što nosimo u srcu bude najvažnije - kazao je.

