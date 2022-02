Vjenčanu kumu Hane Huljić nakon svadbe čeka veliki izazov u tv showu

Nakon dvije godine pauze, Nova TV ovog proljeća vraća na male ekrane najveći plesni show koji okuplja hrvatske zvijezde i vrhunske profesionalne plesače. Točan datum početka nove sezone "Plesa sa zvijezdama" još uvijek ne otkrivaju, ali počele su curiti informacije o tome tko će sve biti natjecatelji ove sezone pa ćemo tako uskoro saznati i kakve su plesne vještine pjevačice Domenice Žuvele. Treninzi za ovaj show će joj svakako dobro doći i za vjenčanje Hane Huljić kojoj je Domenica kuma, a kako se šuška od tog velikog dana budući bračni par Hanu i Petra Grašu dijeli desetak dana.

- Prvi put sudjelujem u ovakvom tipu zabavnog showa i jako sam uzbuđena jer još uvijek ne znam što me zapravo tamo čeka. Mislim da je ovo izvrsna prilika za upoznavanje novih ljudi, učenje nečeg drugačijeg i korisnog. Za mene je ovo definitivno izbacivanje iz komfor zone, no pripremila sam se na to. Sretna sam što sam dobila takvu priliku i uvjerena sam da će mi ovo biti iskustvo koje ću pamtiti cijeli život. Veselim se to sve dijeliti sa svojim budućim plesnim partnerom - rekla je Domenica za Gloriju.

Vjeruje kako će joj u procesu učenja dobro doći činjenica što je strpljiva. Ne otkriva još uvijek tko joj je plesni partner, ali ispričala je kako su joj na audiciji rekli da je bolja u standardnim plesovima iako su njoj zbog atraktivnosti nešto draži latini plesovi.

VIDEO Pogledajte tko je nominiran u kategoriji radijska osoba godine za Večernjakovu ružu