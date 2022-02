Vjekoslava Huljić komentirala vijest da će postati baka: 'Moram malo doći k sebi'

Književnica i pjesnikinja Vjekoslava Huljić (58), supruga glazbenika i skladatelja Tončija Huljića (60) rijetko se pojavljuje u javnosti, a za RTL.hr je prvi put komentirala vijest kako će postati baka, budući da njena kći Hana čeka prvo dijete s Petrom Grašom.

- To je nešto predivno. Još moram malo doći k sebi. To je kada vam život ostavlja zamotane darove s mašnama i svako malo pronađete paket, otvorite ga i pronađete takvo nekakvo iznenađenje. Ovo je bilo najljepše iznenađenje - kazala je autorica stihova više od 600 pjesama za brojne glazbenike. Hitove je nanizala za brojna poznata lica s hrvatske estrade među kojima su: Jelena Rozga, Danijela Martinović, pokojni Oliver Dragojević, Doris Dragović i Petar Grašo. Također je i autorica nekoliko knjiga za djecu.

- Ne mogu baš 100 posto ustanoviti hoće li pjesma biti hit, ali uglavnom da. Imam nos za to, možda čak i više od Tončija. Barem on tako kaže. Obično znam koja će pjesma malo više iskočiti. Uvijek radiš kako bi dao najbolje. Rezultat je ponekad malo bolji, ponekad malo lošiji, ali nikada ne puštamo pjesmu ako nismo zadovoljni - rekla je Vjekoslava Huljić i otkrila koja je tajna njenog mladolikog izgleda.

- Tajna je u tome što znam gledati život s prave strane, ne tražim nešto nemoguće, puno lijepih stvari pronađem u danu. Moja obitelj, moji prijatelji, to me drži, drži me ljubav - zaključila je pjesnikinja.

