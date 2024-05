Vječni hollywoodski dječak lijepog lica odigrat će Franka Sinatru

Glumac i redatelj imaju poseban odnos, stoga su se odvažili na još jednu suradnju. DiCaprio se od 2002. pojavio u glavnim ulogama u šest Scorseseovih filmova: "Bande New Yorka" (2002.), "Avijatičar" (2004.), "Pokojni" (2006.), "Otok Shutter" (2010.), "Vuk s Wall Streeta" (2013.) i naposljetku spomenuti "Ubojice cvjetnog mjeseca" (2023.). S obzirom na to da je većina zajedničkih filmova preko noći dosegla status blockbustera, čini se da je na pomolu još jedna uspješnica koja će obojici filmskih genijalaca učvrstiti zvjezdani status koji su zaradili odavno. No, nije tako bilo oduvijek, a životna priča ove glumačke zvijezde može se sažeti u krilaticu "od blata do zlata".

Rođen je 11. studenog 1974. godine kao Leonardo Wilhelm DiCaprio, jedino dijete Irmelin Indenbirken i Georgea DiCaprija. Ime Leonardo nadjenula mu je majka koja se u trudnoći, tijekom posjeta jednom muzeju, divila jednoj od slika slavnog Leonarda DaVincija, kada je osjetila prvi udarac svog dječaka iz trbuha. Njegovi su se roditelji razveli kada je imao tek godinu dana, a iako od majčine trudnoće više nisu bili zajedno, Leonardo je nakon razvoda ostao živjeti s majkom, s kojom je i danas iznimno blizak. Unatoč tome, glumac je odličan odnos imao i s ocem i upravo je njemu od svojih prvih većih honorara za 50. rođendan kupio novi automobil. "Svojim roditeljima dugujem sve, tako sam odgojen i ne želim nikada zaboraviti na to. Stvari koje sam radio s njima, bilo da sam nedjeljama ujutro s tatom jeo tost i gledao 'Popaja' ili ukrašavao božićno drvce s majkom, to su uspomene koje su me učinile sretnim", izjavio je slavni glumac.

Rođen u Los Angelesu, dio djetinjstva proveo je i u Njemačkoj, kod bake i djeda po majčinoj strani, Leonardo DiCaprio kao dječak imao je dijagnozu opsesivno-kompulzivnog poremećaja, stoga i ne čudi da se godinama kasnije glumeći Howarda Hughesa mogao u potpunosti uživjeti u tu ulogu. Iako je sam Hughes imao poprilično izražene tikove i opsesije, DiCaprijeve nikada nisu bile tako jake: "Uspio sam samog sebe u jednom trenutku uvjeriti i reći sam sebi: 'Ok, smiješan si, ne moraš stati na svaku gumu za žvakanje koju vidiš na podu ni ići 20 koraka unatrag kako bi stao na to što si preskočio.''

Leova majka Irmelin, Njemica koja je radila kao odvjetnička tajnica i s kojom je glumac živio sve do premijere "Titanica", trudila se sina odgajati najbolje što je mogla u četvrti zapadnog Hollywooda kojom su vladali narkodileri i prostitutke. Leo je imao pet godina kad ga je uza zid pribio diler oboružan špricama, a dobivao je batine gotovo na dnevnoj bazi. Irmelin nije dijete podizala sama jer se Leov otac George, crtač i prodavač stripova, potrudio ostati u sinovu životu i nakon što se razveo od njegove majke. No Georgeov pristup bio je zabava, zabava i samo zabava, pa su otac i sin stalno ludovali po kvartovskim feštama, a kroz kuću su defilirali brojni likovi iz raznih sfera američkog umjetničkog života, od onih koji nikada nisu uspjeli na sceni pa do Charlesa Bukowskog i Huberta Selbyja Juniora, autora "Posljednjeg izlaza za Brooklyn" i "Rekvijema za snove".

Leonardo DiCaprio nikada nije krio kako je kao dijete bio vrlo siromašan te da je odrastao u lošem kvartu, prepunom droge i prostitucije. "Nisam nikada probao drogu, vjerojatno zato što sam bio okružen njome i vidio što se događa ljudima još otkako sam imao tri ili četiri godine. Naravno da sam nekada imao želju i bio u iskušenju, osobito kada si na početku, mlad i meta mnogih kritika koje te pogađaju." Na sreću, umjesto da postane, kao većina njegovih vršnjaka iz kvarta, član bande, DiCaprio je odabrao drugačiji put. Svjestan da neće dobro završiti nastavi li se družiti s njima, od malih je nogu tražio od majke da ga upiše na glumu i ona je pristala na to. Da ima dara za to, dokazivao je brojnim imitacijama koje su zabavljale ljude.

"Obožavao sam imitirati ljude i glupirati se pred roditeljima glumeći različite likove. Sam sam smišljao skečeve. Odrastao sam u Hollywoodu, no moji roditelji uspjeli su me održati dalje od ulica i tog okruženja, držeći moj fokus na drugim stvarima, a ne na našem siromaštvu. Vodili su me u muzeje, učili me umjetnosti, čitali su mi. Mama me svaki dan vozila dva sata kako bih mogao pohađati školu, a tata bi dolazio po mene. No škola me nije nikada zanimala", priznao je svojedobno.

Tata George je dugo Leonardu birao i uloge, iako je u početku zbog sklonosti izazivanju kaosa oko sebe često izbacivan sa snimanja reklama. Kasnije, kad se vidjelo da ga škola nimalo ne zanima i da jedva podnosi razredne okove, Leo je potican da slijedi starijeg polubrata Adama Farrara u glumačkoj karijeri, pa se Leo imao na koga ugledati kao dijete željno pozornice. No kako je od početka 90-ih Leu karijera išla uzlaznom putanjom, tako je Adam tonuo u svakom pogledu, pa je unatoč Leovim pokušajima da ga potakne da od sebe i za sebe stvori nešto pošteno, Farrar svako malo završio u zatvoru zbog nasilja, krađa i droge. DiCaprio se od takve sudbine spasio.

Uspjeh mu nije došao preko noći, a neki agenti od njega su čak tražili da promijeni ime u Lenny Williams, kako bi bio upečatljiviji. Na to nije pristao, već je stepenicu po stepenicu prolazio sam, prvo epizodnim pojavljivanjima u serijama "The New Lassie" i "Roseanne", kao i u to vrijeme popularnoj "Santa Barbari". "Mami je uspjelo ubaciti me u 'Romper Room' kada sam imao tek pet godina i to je bio moj omiljeni show. No oni me jednostavno nisu mogli ni znali kontrolirati. Trčao bih uokolo i rušio kamere. Volio bih da postoji snimka tih mojih divljanja", pričao je.

Da je rođeni talent, dokazalo se ubrzo, jer ga je 1992. godine među 400 kandidata osobno Robert De Niro odabrao za ulogu u filmu "Život ovog dječaka". Leo je povjerenje potvrdio sjajnim nastupom u ulozi zlostavljanog dječaka koja je oduševila kritičare i donijela mu dvije nagrade. Otac je DiCaprija navodio na nastupe koji su mu redom bili izazovi, pa su uslijedile jednako zahtjevne uloge u "Što muči Gilberta Grapea" (prva nominacija za Oscar) i "Dnevnik košarkaša", u kojem je Leo glumeći nadarenog košarkaša kojeg uništava droga vjerojatno najbliže došao narkomaniji: momak koji se odrastajući nagledao užasa koje donose heroin, crack i slična sredstva, premda u životu nije probao ništa jače od alkohola.

Od droge ga odvraća i tragična sudbina nekolicine njegovih vršnjaka i kolega. Christopher Pettiet, Brad Renfro i Jonathan Brandis su se, i prije i poslije, natjecali za uloge s Leom. Pettiet i Renfro umrli su od predoziranja, Brandis se objesio nakon duge borbe s ovisnošću. River Phoenix bio je u ranim godinama Leove karijere njegov uzor: DiCaprio se divio Phoenixovim nastupima i žudio za ulogama kakve je ovaj igrao, a onda mu se želja ispunila na najgori mogući način: kad je kombinacija heroina i kokaina ubila Rivera, Leo je bio taj koji je preuzeo ulogu Arthura Rimbauda u "Totalnoj pomrčini".

Ipak, film koji mu je definitivno obilježio život snimljen je godinu kasnije, kada je James Cameron odlučio da će upravo on, uz Kate Winslet, snimiti najtragičniju ljubavnu priču svih vremena - onu rođenu na Titaniku. Istoimeni film postigao je neviđen uspjeh, a DiCaprio i Winslet doslovce su preko noći postali najtraženiji glumci u Hollywoodu.

Slava je sa sobom donijela i neželjene nuspojave, a Leonardo DiCaprio postao je redovit gost tračerskih rubrika zbog svojih izlazaka i pijanstva, ali i atraktivnih djevojaka uz koje ga se počelo povezivati. Mnoge od najljepših žena svijeta imale su priliku probuditi se barem jednom u njegovom naručju, no do sada nijednoj nije uspjelo odvesti ga pred oltar. A o ženama, kaže, najbolji mu je savjet dao njegov stariji kolega i uzor Clint Eastwood: "Rekao mi je jednom: 'Možeš voljeti mnoge žene, no moraju ti se i sviđati.'' Taj mi se savjet svidio, no moje je mišljenje da moraš ostati vjeran sebi i nikada se ne uspoređivati s ostalima. Vjerujem da se dvoje ljudi može naći i ljubav se može roditi, a time se baš i ne može manipulirati."

Iako je od početka znao da film Jamesa Camerona nije mali, neovisni film, ništa ga nije moglo pripremiti na činjenicu da mjesecima nije silazio s naslovnica, da su ga gdje god je došao pratili vriskovi i da su se uz njegov lik i djelo vezali epiteti: najseksi, najslađi, najpoželjniji, najljepši... Situaciju je, ako se to može tako reći, pogoršala činjenica da je malo prije "Titanica" Leo odigrao baš Romea u neobičnoj adaptaciji Baza Luhrmanna. Ekranizacija je bila pomaknuta, ali lik Romea je ostao isti pa nije bilo pomoći ženskim srcima širom planeta. Ma koliko uživao u tome što su mu se širom otvarala vrata i ruke milijuna žena, taj status u karijeri Leo nikad nije želio.

Ogradu od statusa zavodnika lijepog lica digao je birajući zahtjevne uloge u filmovima koji se rijetko mogu nazvati lakim štivom. Najbliže što je DiCaprio došao komediji bile su uloge u satiri "Superstar" Woodyja Allena i s relativno lepršavim nastupom u "Uhvati me ako možeš" Stevena Spielberga. A nijedan od tih filmova baš ne izaziva suze zbog smijeha. S druge strane, s Martinom Scorsesejem, kojem nisu svojstvene komedije, DiCaprio je surađivao već na sedam filmova. Dva od njih - "Avijatičar" i "Vuk s Wall Streeta" - donijeli su mu Zlatne globuse i nominacije za Oscar. Naposljetku, 2016. je za film "Povratnik" nagrađen tom najprestižnijom nagradom.

Uz kvalitetne uloge i ljubavne priče, život mu je obilježilo nekoliko neobičnih nesreća koje su ga zamalo stajale glave - dok je ronio u Južnoafričkoj Republici, dogodila se nezgoda kada mu je u kavez, koji ga je osiguravao od grabežljivaca, uskočila velika bijela psina. Na sreću, kako je uletjela, tako je i izletjela i nije ga ozlijedila.

Nakon toga mu se na letu za Rusiju, putujući u biznis klasi, ispred lica rasprsnuo motor aviona, zbog čega je pilot odlučio na nekoliko minuta ugasiti sve motore te je avion doslovce klizio po zraku, a potom se dogodilo i tandemsko skakanje s padobranom kada se jedan padobran, koji se zapetljao, nije otvorio, a potom se zakočio i drugi. Iako je, kaže, doslovce gledao smrti u oči, kao na filmu, u posljednjim mogućim trenucima padobrani su se otkočili i otvorili.

Nedavno je, u siječnju, na društvenim mrežama podijelio video o Hrvatskoj i oduševio brojne fanove. Na videu se progovara o ugroženim periskama koje su pronađene u Jadranskom moru. "Znanstvenici su otkrili mladu skupinu ugroženih divovskih školjki kod obale Hrvatske u Jadranskom moru. Populacija plemenite školjke, koja može narasti i 120 centimetara, opada otkad je smrtonosni patogen pogodio tu vrstu 2016. godine. Istraživači se nadaju da će vratiti školjke koje igraju važnu ulogu u održavanju zdravih podvodnih ekosustava", napisao je oskarovac uz video iz hrvatskog podmorja koji je snimio Reutersov fotoreporter iz Hrvatske, Antonio Bronić.

Video je u svega nekoliko sati prikupio skoro 50 tisuća lajkova, a fanovi iz Hrvatske oduševljeno su se javili DiCapriju u komentarima. "Divna naša Hrvatska. Ovo je baš lijepo, pozdrav iz Hrvatske", glasio je jedan od komentara. "U Hrvatskoj je zovu periska, a ljudi iz Akvarija Pula predano rade kako bi ovu vrstu vratili u život u Jadranu. Leo, stvarno primjećuješ sjajne stvari za ekosustav", pisali su drugi. Poznato je kako je američki glumac veliki zagovornik ekologije i jedan od najpoznatijih boraca za očuvanje prirode na svijetu. Među ostalim je zaslužan za dokumentarac "Led u plamenu" koji istražuje mnoge načine kako smanjiti unos ugljika u atmosferu i kako utrti put spuštanju globalnih temperatura

A, osim čistijeg i zdravijeg planeta, koja je njegova želja? Po čemu želi da ga pamte? Možda je to najbolje opisao u jednom od intervjua riječima: "Želim umrijeti kao dobra osoba. Moj mi je otac uvijek govorio: 'Bez obzira na to što radiš, potrudi se voditi zanimljiv život i nađi način da se svakog jutra probudiš sretan što možeš još uvijek sam odjenuti hlače.' Mogu reći da sam 100 posto na tom putu, no to su moje osobne ambicije. Ono na čemu sam uvijek zahvalan to je da na kraju dana oko sebe uvijek imam puno dragih ljudi, meni važnih."

