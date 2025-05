Više od 500 glumaca pobunilo se protiv svoje slavne kolegice: 'Ona je nasilnica!'

Američka glumica Patti LuPone izazvala je buru na Broadwayu nakon što je ranije ovog tjedna izrekla uvredljive komentare na račun svojih kolegica, Audre McDonald i Kecie Lewis. U razgovoru za The New Yorker, LuPone je izjavila da McDonald „nije njezina prijateljica“, dok je Lewis nazvala grubom pogrdnom riječi. Audra McDonald je izjavila da nije bila svjesna postojećeg sukoba, a većina Broadwayjevih glumaca izrazila je podršku upravo njoj.

Više od 500 glumaca udružilo se u otvorenom pismu u kojem su upozorili LuPone zbog njenog ponašanja, koje smatraju nasilničkim. Prema izvještaju Playbilla, pismo je upućeno vodećim organizacijama poput Broadway League, American Theatre Wing te cijeloj kazališnoj zajednici.

„Nedavno je Patti LuPone izrekla krajnje neprihvatljive i neprimjerene javne komentare o dvjema najcjenjenijim i najomiljenijim glumicama na Broadwayu“, stoji u pismu. Dodaju da su njezine izjave bile „ponižavajuće i mizogine“, te da predstavljaju „očigledan primjer rasno motiviranog nepoštovanja“.

FOTO Evo kako se naša prezgodna voditeljica i bivša djevojka 'zločestog dečka' mijenjala tijekom godina

„Ovo je zlostavljanje. Ovo je uznemiravanje. To je simbol mikroagresije i nasilja koje umjetnici u ovoj industriji trpe predugo, često bez ikakvih posljedica“, navode potpisnici pisma. Također ističu da su LuPoneine riječi „javno vrijeđanje temeljnih vrijednosti suradnje, jednakosti i međusobnog poštovanja“ koje kazališna zajednica zagovara, te da se verbalne uvrede ne smiju smatrati uobičajenima.

„Trajni izostanak odgovornosti za nasilno ili štetno ponašanje – osobito kada se radi o utjecajnim ili poznatim osobama – nije pitanje različitih mišljenja. Radi se o javnim postupcima koji omalovažavaju, zastrašuju ili potiču nasilje prema kolegama umjetnicima“, stoji u pismu. Glumci su naglasili da zajednica više neće pristajati na „normalizaciju štetnog ponašanja u industriji koja često stavlja prestiž ispred ljudi“.

„Nećemo više tolerirati nasilje – verbalno, emocionalno ili fizičko – usmjereno prema umjetnicima unutar naše vlastite zajednice“, poručili su potpisnici. Među njima su i dobitnici Tony nagrada James Monroe Iglehart, Maleah Joi Moon i Wendell Pierce. LuPone je nedavno osporila Lewisin status „veteranke“ u industriji: „Evo gdje je problem. Ona sebe naziva veterankom? Pogledajmo koliko je predstava na Broadwayu izvela Kecia Lewis, jer očito nema pojma o čemu priča. Izvela je sedam, a ja 31. Nemoj se nazivati veterankom, ku*ko“, poručila je LuPone. The New Yorker navodi da je Kecia Lewis do sada nastupila u deset predstava, dok je Patti LuPone odigrala 28.

Komentirala je i Audru McDonald, s kojom je surađivala u predstavama „Sweeney Todd“ i „Rise and Fall of the City of Mahagonny“. Na pitanje novinara o McDonald, LuPone je prvo šutjela 15 sekundi, zatim se okrenula prema prozoru i rekla: „Kakav predivan dan.“ Ipak, jasno je istaknula da nisu prijateljice, što je iznenadilo McDonald. „Ako postoji neki sukob između nas, ja o tome nisam znala. To morate pitati Patti. Nisam je vidjela 11 godina jer sam bila zauzeta svojim životom, pa ne znam o čemu se radi“, izjavila je Audra McDonald.