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SLAVNA GLUMICA

FOTO Sofía Vergara oduševila pratitelje u uskoj majici s posebnim natpisom

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
08.07.2026.
u 13:15

"Spremna sam", napisala je uz objavu. Glumica je i prije početka prvenstva sudjelovala u njegovoj promociji s kolegom Owenom Wilsonom, a tada je otkrila da će Kolumbiju bodriti do samoga kraja

Slavna Kolumbijka, glumica Sofia Vergara javila se na društvenim mrežama te otkrila kako bodri svoju reprezentaciju koja je sinoć igrala i izgubila u velikom okršaju protiv Švicarske. Vergara je svoje pratitelje na društvenim mrežama oduševila fotografijom na kojoj pozira u majici u bojama kolumbijske zastave, s natpisom "Kolumbijka". "Spremna sam", napisala je uz objavu. Glumica je i prije početka prvenstva sudjelovala u njegovoj promociji s kolegom Owenom Wilsonom, a tada je otkrila da će Kolumbiju bodriti do samoga kraja.

Ipak, činjenica da se turnir održava u Sjedinjenim Američkim Državama donijela joj je i jedan problem. U razgovoru za People priznala je da joj nije jednostavno odlučiti koje će članove obitelji povesti na utakmice. "Ima to svojih prednosti i mana. Primjerice, moći ću gledati neke utakmice zajedno s njima", rekla je. Dodala je kako će to biti prilika da rade ono što inače rade kada se okupe - jedu, druže se i provode vrijeme zajedno.

No, organizacija nije baš jednostavna. "To mi je stvorilo mali problem jer ću moći ići na neke utakmice, ali ne mogu povesti baš sve sa sobom", objasnila je. "Počela je prava mala borba oko toga tko zaslužuje ići na Svjetsko prvenstvo. Ali sve je to zabavno", našalila se Vergara.

Foto: Screenshot

Podsjetimo, slavna holivudska glumica ponovno je zauzela svoje mjesto u žiriju popularnog showa ''America’s Got Talent'', a na jednom događanju u Los Angelesu pokazala je da, osim za glumu, itekako ima osjećaj i za modu. Za ovu priliku odabrala je usku crnu haljinu koja je pratila liniju tijela i dodatno naglasila njezinu figuru. Posebnu pažnju privukao je gornji dio haljine s izraženim dekolteom, koji je bio u prvom planu već na prvi pogled.
Sofia je sve upotpunila jednostavnim, ali efektnim modnim dodacima i sunčanim naočalama, ostavljajući da kombinacija sama govori za sebe. Na fotografijama s događanja jasno je da je ponovno uspjela privući pažnju – i to bez puno truda, zahvaljujući izdanju koje spaja eleganciju i dozu smjelosti po kojoj je već prepoznatljiva.

a
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Ključne riječi
SP Kolumbija Sofia Vergara showbiz

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