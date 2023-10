Viktor je oduševio žiri Superstara i sve ganuo svojom obiteljskom pričom o pokojnoj majci

U prošlotjednoj epizodi RTL-ova glazbenog megaspektakla 'Superstar' gledateljima i žiriju predstavili su se brojni talentirani kandidati. Dio njih potpuno je oduševio Severinu, Niku Turković, Tončija Huljića i Filipa Miletića, a među njima je svakako i 22-godišnji Viktor Habazin. Ovaj svestrani mladi Zagrepčanin student je građevine, u slobodno vrijeme bavi se malim nogometom na poziciji vratara te radi razne studentske poslove, a u životu mu je najvažniji njegov mali krug najdražih ljudi. Viktor se žiriju predstavio velikim hitom Gorana Bareta i Majki 'Mene ne zanima' te ih oduševio energijom i karizmom, ali i autentičnosti. ''Tvoj karakter, nonšalantnost, a zapravo šarmantnost – to ti je sve veliki plus'', nagradila ga je pohvalama Nika nakon nastupa.

''Ti nisi pjevač još uvijek... Ali možeš li – o, da, možeš'', i Tonči je dao svoj sud. ''Svi su nekad bili amateri, ali nisu imali ono što ti imaš – neku naivnost u pjevanju koja kupuje'', zaključila je sa smiješkom i Severina, a zatim su baš svi glasali za Viktorov prolaz. Viktor ističe kako se u show odlučio prijaviti spontano i kako bi dobio stručno mišljenje vrhunskih profesionalaca, stoga su ga njihove pohvale izule iz cipela. ''Žiri mi je dao ogromnu motivaciju da se ozbiljnije krenem baviti glazbom i jako mi puno znači njihovo mišljenje. Drago mi je da im se, osim pjevanja, svidio i moj karakter, a komentari kako imam ono nešto da budem pjevač bili su mi najveći vjetar u leđa'', ističe zahvalno. Viktor dodaje kako, po njemu, novi superstar mora biti karizmatičan, originalan i svoj, a osim dobrog glasa, upravo energija i osobnost osvajaju publiku.

VEZANI ČLANCI

''Mislim da sam jedinstven po tome što prije svega volim eksperimentirati i isticati se modnim odabirima, ali mislim da svojom energijom i karakterom lako osvajam ljude, kako u glazbi tako i u privatnom životu'', dodaje. Tijekom audicijskog nastupa Viktor je Filipa Miletića neodoljivo podsjetio na pjevača grupe Simply Red Micka Hucknalla, a predložio mu je da na sljedećem nastupu čak odabere i neku njihovu pjesmu, no on od usporedbi ipak ''bježi''. ''Ne volim se uspoređivati ni s kim, želim biti što originalniji, ali volio bih imati energiju, prisutnost na sceni i kontrolu publike kao Harry Styles koji me na koncertu u Münchenu oborio s nogu iako nisam bio preveliki fan prije koncerta. Također, neki od glazbenih uzora uz njega su mi i Goran Bare, David Bowie, Axl Rose...Mislim da vidite u kojem smjeru idem, ha-ha, karizma, karizma i samo karizma!''

GALERIJA Aleksandra Prijović družila se u Zagrebu s hrvatskim novinarima

Osim glasom i izvedbom, Viktor je javnost ganuo i svojom obiteljskom pričom o pokojnoj majci te odnosu s ocem, koji mu je i najveća podrška. "Živim sam s tatom od 2020. godine kad je, nažalost, mama nakon kratke bolesti preminula. Bio sam jedno vrijeme sam, ali nakon toga sam se vratio kod tate jer nam je jednostavno lakše da smo skupa i što više vremena zajedno. I mogu reći da podržava sve moje ideje, bile one bolje ili lošije, ali uvijek je uz mene", ispričao je Viktor.

Viktor i njegov tata veliki su navijači Dinama, stoga su česti gosti ne samo na Maksimiru, nego i na gostujućim utakmicama. A da je tata najveći navijač i kad je u pitanju sinova glazbena karijera, pokazuje njegova sreća nakon odgledane audicije. ''Tata je oduševljen, mobitel mu ne prestaje zvoniti. Jako je ponosan i drago mu je što sam napokon odlučio kročiti u svijet glazbe'', kaže Viktor. U bližoj budućnosti, Viktoru je najveća želja završiti fakultet, ali i baviti se glazbom. ''Nogomet će sigurno ostati hobi, a glazbom bih se volio baviti 'full time' ako se za to otvori prilika'', zaključuje. A hoće li u idućoj fazi poslušati Filipov savjet i izvesti neku pjesmu Simply Reda ili će sve iznenaditi, gledatelji će doznati vrlo brzo! Nove epizode 'Superstara' na rasporedu su subotom u 20.15 sati na RTL-u.

VIDEO Aleksandra Prijović prisjetila se teškog djetinjstva: 'Jednog dana će te se hvaliti da ste išli sa mnom u školu'