Zvijezda serije 'Emily u Parizu' zbog septičkog šoka završila u bolnici: 'Zahvatio je nekoliko mojih organa'

Obožavatelji popularne Netflixove serije 'Emily u Parizu' zabrinuti su zbog glumice Ashley Park (32) koja igra Mindy Chen, djevojku koju Emily slučajno upozna te ubrzo postanu prijateljice jer obje dolaze iz iste države.

Naime, Ashley je provela tjedan dana na intenzivnoj njezi zbog kritičnog septičkog šoka. Glumica je objasnila da je infekcija prvo počela s upalom krajnika, a objavila je i svoje slike iz bolnice.

"Dok sam bila na odmoru u prosincu pred Novu godinu, ono što je počelo kao upala krajnika pretvorilo se u kritični septički šok, koji je inficirao i zahvatio nekoliko mojih organa. Zahvalna sam što mi se zdravlje poboljšalo unatoč onome što su nam u početku rekli", napisala je u objavi.

Park je također potvrdila svoju vezu s Paulom Formanom, koji se pridružio glumačkoj postavi Emily u Parizu u trećoj sezoni hit Netflixove serije. Glumica je dirljivo zahvalila francusko-engleskom glumcu na podršci.

"Smirio si moje strahove i bio sa mnom u vozilu hitne pomoći, tri strane bolnice, na bezbrojnim snimanjima, testovima i injekcijama, uz nesnošljivu bol i toliko zbunjenosti, sve dok smo bili sami na drugom kraju svijeta, daleko od onih koje poznajemo. Volim te, Paul. Više nego što mogu reći.", napisala je.

Park je ubrzo nakon izlaska prve sezone serije skupila mnoge simpatije te velik broj obožavatelja. Glumica je svojim likom očarala gledatelje i zvijezdom serije, a sada je otkrila dio iz svoje prošlosti koji nije znao velik broj ljudi. Naime, Park je nedavno progovorila o svojoj borbi s bolesti te dramatičnom periodu kada joj je s 15 godina dijagnosticirana akutna mijeloična leukemija. Kazala je da je taj događaj utjecao na njezin pristup zdravlju i životu. Naime, glumica je u tinejdžerskoj dobi provela gotovo godinu dana u bolnici podvrgavajući se rigoroznoj kemoterapiji, a bilo joj je rečeno što smije, a što ne smije raditi te da joj je to bila najveća motivacija.

- Jednom kada je rak fizički napustio moje tijelo, moja misija je bila da ne dopustim da utječe na moj život. Nisam željela da me to definira. Ljudi su bili jako zabrinuti za mene, a ja sam postala osoba koja je u glavi samo imala misao: Dobro sam. Ne brinite se za mene. Radit ću ono što želim - rekla je u jednom intervjuu. Dobivenu motivaciju iskoristila je na početku svoje karijera te igrala i do devet predstava tjedno. Tada je shvatila i koliko joj je tijelo važno kao glumici te istaknula da je naučila brinuti o njemu.

