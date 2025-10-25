VIDEO Victoria Beckham priznala da je bila zlostavljana: 'Gađali su me limenkama'

Prije nego što je postala globalna zvijezda, Victoria Beckham bila je meta ismijavanja zbog toga što je bila "drugačija". U gostovanju na podcastu Call Her Daddy s Alex Cooper, 51-godišnja Victoria otvorila je dušu i ispričala o emocionalnom i fizičkom zlostavljanju kojem je bila izložena kao dijete i tinejdžerica. "Sjećam se da sam stajala na igralištu, doslovno sama, a djeca su skupljala limenke iz lokvi i bacala ih na mene", ispričala je Victoria. "U školi su me psihički i fizički zlostavljali, a o mentalnom zdravlju tada se nije razgovaralo kao danas. Sve sam to potiskivala, što je rezultiralo time da sam postajala sve sramežljivija."

Victoria se prisjetila vremena kad je bila tinejdžerica koja se nije uklapala u društvo. "Dok su sva ostala djeca pušila i družila se nakon škole, ja sam išla na satove plesa ili glume", priznaje. Čak su i odrasli u njezinu životu ponašali se slično kao njezini vršnjaci, što ju je dodatno povrijedilo.

Njezin izgled bio je još jedan izvor nesigurnosti. "Kad si mlađi, hormoni ti divljaju. Tijelo se mijenja", objasnila je Victoria. Dodala je kako su je zbog lošijih ocjena smatrali "glupom", a problemi nisu stali tu. "Kao tinejdžerici dijagnosticirali su mi policistične jajnike i rekli da bih se mogla mučiti s trudnoćom. Takve stvari je teško prihvatiti kad si još dijete." Iako je uvijek imala roditeljsku podršku, Victoria se osjećala previše posramljeno da bi progovorila o zlostavljanju. "Nikome nisam rekla, cijeli moj školski život bio je užasan", priznaje. O tim traumama progovorila je i u svom nedavnom dokumentarcu na Netflixu. Ismijavanje se nastavilo i na fakultetu, gdje su joj govorili da nije "dovoljno dobra" ili da je "predebela za pozornicu". Ipak, Victoria smatra da su je te teškoće učvrstile. "Mislim da me to ojačalo i pripremilo za sve što je slijedilo", zaključila je.

Podsjetimo, nedavno je na Netflixu stigao o Victoriji, u režiji Nadie Hallgren, koja je režirala „Becoming“, dokumentarac o Michelle Obami, prati život supruge Davida Beckhama na njezinom putu od djevojčice do pop ikone i modne dizajnerici. Zabrinuta zbog toga kako bi dokumentarac o njoj mogao biti prihvaćen, Victoria je rekla da je u početku oklijevala pristati na projekt. - U početku sam rekla 'ne', ali onda sam si odvojila malo vremena i stvarno sam dugo i temeljito razmislila o tome. Toliko sam bila definirana s vremenom kada sam bila u Spice Girls, što je bilo samo četverogodišnje razdoblje u mom životu, dok se modom bavim već skoro dva desetljeća. Do nedavno sam bila svjesna da se još uvijek borim protiv predrasuda zbog svoje prethodne karijere - rekla je Victoria.

Ovaj serijal izbjegava kontroverzne teme poput Davidove navodne afere, potencijalnog ponovnog okupljanja Spice Girls i glasina o razdoru Beckhamovih s njihovim sinom Brooklynom Peltzom Beckhamom koji se, za razliku od svoje troje braće i sestara, ne pojavljuje u dokumentarcu. Kao mlada djevojka koja je odrastala u Hertfordshireu u Engleskoj, Victoria nije imala puno prijatelja i zbog toga nije imala samopouzdanja te sebe opisuje kao samotnjaka i ne skriva da su je vršnjaci maltretirali jer nije bila osobito društvena. Sve se promijenilo kada je postala članica grupe Spice Girls, tada se prvi put osjećala kao dio neke zajednice.

- To je bio prvi put da sam se osjećala kao da pripadam. Odjednom sam bila popularna. Moj bi život bio sasvim drugačiji da nisam upoznala te četiri djevojke - iskreno priznaje u dokumentarcu. Nakon što se 1999. godine udala za Davida nije prošlo puno vremena i bend se raspao, a Victoria je od zvijezde koja je putovala diljem svijeta na koncerte odjednom postala supruga i majka čiji se život i dalje odvijao pred paparazzima. - Nisam to tada shvaćala, ali pokušavala sam pronaći sebe. Osjećala sam se nepotpuno, tužno, možda zamrznuto u vremenu - ispričala je Victoria. Otvoreno je ovaj put govorila i o svojoj borbi s poremećajem prehrane.

- Nisam znala što vidim kad se pogledam u ogledalo. Jesam li debela? Jesam li mršava? Ne znam. Izgubiš svaki osjećaj za stvarnost - rekla je. Victoria je rekla da se nikada nije povjerila roditeljima o svom poremećaju prehrane, niti je ikada o tome javno govorila. Prvi put je progovorila o svojoj restriktivnoj prehrani i prejedanju u svojoj autobiografiji iz 2001. godine.