VIDEO Tko je skromni djed Iko - heroj Sinja nakon Thompsonovog koncerta? Njegov potez oduševio Hrvate

Prije koncerta Marka Perkovića Thompsona u Sinju, skromni gospodin iz Sinja, imena Ivan Klarić - zvani Iko osvojio je srca cijele Hrvatske. Naime, na dan samog koncerta koji je održan 4. kolovoza, ulice Sinja bile su zakrčene automobilima, a pronalazak slobodnog parkinga za automobile bio je gotovo nemoguć.

Djed Iko, kako su ga od milja prozvali, vidio je situaciju koju nikad nije doživio u životu te bez razmišljanja otvorio obiteljsku livadu te svima omogućio besplatan parking svim posjetiteljima. Njegova je unuka na društvenoj mreži TikTok objavila simpatičan video, gdje su ljudi koji su parkirali svoja vozila njemu željeli platiti i dati novac, no on je bez zadrške sve to odbijao.

Na površini livade parkiralo se više od 400 vozila, a što znači da je Ivanov čin pomogao tisućama ljudima. Na pitanje "Hoćete li uzeti barem pivu?", odbio je i rekao: "Neću ništa, imam ja svog vina". U četvrtak, 7. kolovoza posjetio ga je sinjski gradonačelnik Miro Bulj te mu uručio za nesebičan čin posebno priznanje - zahvalnicu!

- Dida Iko, hvala Vam u ime cijelog naroda Sinja što ste pokazali kako izgleda istinska sinjska gostoljubljivost! Danas sam posjetio dida Ivana Klarića - Iku i uručio mu Zahvalnicu u ime cijelog puka grada Sinja za nesebičnu pomoć posjetiteljima grada Sinja tijekom koncerta Marka Perkovića Thompsona, kada je bez naknade ustupio vlastito zemljište za parkiranje više od 400 automobila! Dida Iko je ovim činom pokazao ono najbolje u Sinju srdačnost, gostoljubivost i domoljublje. U ime svih građana Sinja, hvala Vam što ste primjer istinske sinjske gostoljubljivosti - napisao je Miro Bulj uz njihovu zajedničku fotografiju na Facebooku.

Podsjetimo, Marko Perković Thompson 5. srpnja organizirao je povijesni i spektakularni koncert na zagrebačkom Hipodromu, a taj je koncert ujedno postao i povijesni s obzirom na broj prodanih karata. Datuma 4. srpnja napravio je i koncert u Sinju gdje je došlo otprilike 150 tisuća vjernih obožavatelja.