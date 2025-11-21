VIDEO Suze radosnice i ponos! Laura Gnjatović se javila nakon ogromnog uspjeha: 'Vraćam se kao pobjednica!'

Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović noćas je u Tajlandu sudjelovala na 74. izdanju Izbora za Miss Universe. Naša uzdanica koja je slovila kao favoritkinja završila je u top 30, a pobjedu je odnijela Meksikanka Fátima Bosch čiji je put do svjetskog trona bio sve samo ne glamurozan. Od teškog djetinjstva obilježenog vršnjačkim nasiljem zbog disleksije i ADHD-a do javnog poniženja od strane direktora natjecanja samo nekoliko tjedana prije finala, njezina priča postala je globalni simbol otpornosti i ženske snage.

Nakon završetka natjecanja, naša Laura javila se na društvenim mrežama te podijelila dojmove. U kratkom videu, snimljenom u kaosu backstagea neposredno nakon objave rezultata na velikom svjetskom natjecanju, Laura nije mogla sakriti suze radosnice zbog ostvarenog uspjeha koji je posvetila upravo svojoj domovini. S osmijehom koji je sjajio jače od svih reflektora, poslala je poruku cijeloj Hrvatskoj.



"Ljudi dragi, ostvarili smo plasman! Top 30! Svi znaju tko je Hrvatska, vjerujte mi!" uzbuđeno je poručila Laura u kameru, dok su joj se u očima caklile suze sreće. U glamuroznom izdanju, sa savršenom šminkom i elegantnim zlatnim naušnicama, izgledala je poput prave dive, no njezina iskrena reakcija otkrila je svu ranjivost i strast koju je uložila u ovaj uspjeh. Prizor iz backstagea, gdje se oko nje užurbano kreću druge natjecateljice i osoblje, samo je dodatno naglasio intimnost i snagu njezina trenutka. Osjećala se kao da se obraća svakom pojedincu u Hrvatskoj, dijeleći s njima pobjedu koju je toliko željela.

Ovaj plasman u top 30 na svjetskoj pozornici nije samo osobni trijumf za prelijepu Lauru, već i golem uspjeh za Hrvatsku, čije je ime s ponosom predstavljala. Mjeseci napornih priprema, odricanja i discipline napokon su se isplatili, a naša je predstavnica dokazala da se ljepota, inteligencija i karizma itekako cijene na globalnoj razini. "Preponosna sam, presretna sam! Ja se iskreno kod vas, u moju državu, vraćam kao najveća pobjednica ikad!" poručila je emotivno, pokazujući koliko joj znači podrška koju je dobivala iz domovine.

Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija, a ispod videa su se u samo nekoliko sati nanizale stotine poruka podrške i čestitki. Pratitelji i prijatelji obasuli su je komplimentima, a neki od komentara posebno su se istaknuli. "Bravo Laura! Izuzetan uspjeh si postigla i na to treba biti ponosan", napisao je jedan pratitelj. "Čestitam Laura, kraljice naša, nije malo biti u top 30, ali Laura zaslužila si svojom ljepotom i pameću mnogo, mnogo više", dodao je drugi. Podrška je stizala i izvan granica Hrvatske, pa se tako našao i komentar iz Turske: "Nakon Turske, ti si mi bila favorit, sjajiš."

U opisu objave kratko je i jasno sažela sve svoje osjećaje: "HVALA TI ZEMLJO MOJA", uz hrvatsku zastavu. Iako nije odnijela krunu, za Hrvatsku i njezine brojne obožavatelje, Laura je apsolutna pobjednica. Svojom gracioznošću, emocijom i nevjerojatnim domoljubljem, osvojila je srca nacije i dokazala da je prava ambasadorica ljepote i ponosa. S nestrpljenjem iščekujemo njezin povratak kući, gdje će je, bez sumnje, dočekati kao heroinu.