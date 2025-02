VIDEO Snaha Donalda Trumpa objavila pjesmu i dobila brojne kritike: 'Ovo je najgore što sam ikad čula'

Snaha američkog predsjednika Donalda Trumpa Lara Trump i ranije je svojim modnim odabirima, pojavom i riječima privlačila pozornost. No, ovoga puta to je digla na novu razinu. Naime, Lara je prošlog petka objavila pjesmu naziva "No Days Off", koja je nastala u suradnji s glazbenikom Frenchom Montanom. Supruga Erica Trumpa iznenadila je javnost novim singlom u kojem pjeva o tome da se njezin rad često odvija izvan očiju javnosti. Lara u stihovima govori o tome da je osoba puno kompleksnija od onog što javnost vidi na ekranu, a inspiraciju za fotografiju pronašla je u filmu Mr. & Mrs. Smith.

Dok su neki pristaše Donalda Trumpa oduševljeni njezinom glazbom, drugi su je nemilosrdno kritizirali. Našlo se tu zanimljivih komentara, poput onog da je njezin glas "zločin protiv čovječnosti". "Ne moram ni poslušati ovo da bih znao da je užasno", "Ovo je najgora stvar koju sam ikad čula" i "Ima užasan glas", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Lara Lea Trump i Eric vjenčali su se prije 10 godina. Lara je rođena kao Lara Lea Yunaska 12. listopada 1982. Radila je kao novinarka, televizijska producentica za Fox News, te je ranije bila i Trumpova savjetnica za kampanju. Diplomirala je na Državnom sveučilištu Sjeverne Karoline, a kasnije je u New Yorku završila i French Culinary Institute. Pokazala se kao velika podrška obitelji u političkim aktivnostima, te je glasno i strastveno podupirala svekra.

Eric i Lara u braku su dobili dvoje djece, Erica Lukea Trumpa, rođenog 2017., i kćer Carlu Dorothy Trump, rođenu 2019. Eric Trump na svijet je došao 1984. godine, a od malih nogu otac ga je pripremao za preuzimanje njegova poslovnog carstva. Osim toga, aktivan je bio i u očevoj kampanji, no njegovo se pojavljivanje u javnosti u zadnje vrijeme smanjilo.

Eric je pohađao Trinity School u New Yorku, a potom je stekao diplomu iz financija i menadžmenta na Sveučilištu Georgetown. Nakon diplomiranja, pridružio se obiteljskom poslu, Trump Organization, gdje je radio na različitim projektima, posebice u razvoju nekretnina.

Kao izvršni potpredsjednik, Eric je nadgledao širenje poslovnih aktivnosti, uključujući izgradnju i upravljanje golfskim terenima i drugim nekretninama. Osnovao je i Eric Trump Foundation, organizaciju koja je prikupljala sredstva za St. Jude Children's Research Hospital, instituciju koja se bavi liječenjem i istraživanjem dječjih bolesti. Fondacija je prikupila milijune dolara, iako je bila predmet kontroverzi i istraga zbog načina na koji su se sredstva koristila.

GALERIJA Evo tko sve dolazi u Survivor