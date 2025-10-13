VIDEO Samo nekoliko sati nakon što je izgovorila sudbonosno "da", Ivona Cestar predstavila je svoju prvu pjesmu

Brojne žene od malih nogu sanjare o svom vjenčanju, a rijetko koja s tim danom započne i svoju glazbenu karijeru. Upravo je to priča našeg ovotjednog novog lica. Mlada pjevačica Ivona Cestar samo nekoliko sati nakon što je izgovorila sudbonosno "da" svojim najbližima predstavila je svoju prvu pjesmu "Ne dam na nas" koju je posvetila svom suprugu, a samo dan kasnije objavila je i videospot. Tekst pjesme Ivona je napisala sama, glazbu je dodao Marko Tomasović, a za aranžman je zaslužan Aleksandar Valenčić. Tekst svoje pjesme provukla je i cijelim vjenčanjem pa su se stihovi nalazili kao ukrasi u sali te na djevojačkoj zabavi, a Ivonu pitamo kako je došla na ovu ideju.

- Kako su mi i sve moje "malo luđe" ideje dolazile spontano, tako se i sada jednostavno javila želja. Kako se bavim pjevanjem, pjevajući na različitim manifestacijama, obilježavanjima i crkvenim vjenčanjima, nije bilo upitno hoću li pjevati i na svom vjenčanju, ali sam htjela nešto drugačije, nešto u čemu me moji najbliži još nisu vidjeli ili susreli. Tako sam prošle godine, tijekom planiranja vjenčanja, došla na ideju da bi to "novo i drugačije" mogla biti moja prva pjesma napisana riječima koje će biti preslika mojih osjećaja prema (budućem) suprugu. Jednu večer jednostavno sam sjela i krenula pisati i tako je nastala pjesma "Ne dam na nas" - priča Ivona te ističe da je pjesmu htjela raditi kao tajnu i izvesti je na svom vjenčanju kako je i bilo.

Za ovu njezinu tajnu znao je samo najbliži krug suradnika u koji se ubraja i Matej Čehovski iz Studio 55 by Čehovski koji je imao glavu ulogu u kreiranju spota.

- Uz moje ideje, on je nadodao svoje i tako je nastao upravo ovaj spot koji smo snimili smo tijekom kolovoza u Petrijevcima. U spotu su ubačeni i kadrovi s našeg vjenčanja što vjerujem da je svemu dodalo posebnu čar - govori mlada pjevačica koja sada u planu ima još novih pjesama. Ivona je svoj pjevački put započela još kao djevojčica.

- Sa samo dvije godine, nakon što smo se s roditeljima vratili iz progonstva nazad u svoj dom u Vukovaru, na svakoj nedjeljnoj misi stala bih pored zbora odraslih u crkvi Sv. Filipa i Jakova u Vukovaru i "pjevala" s njima. No, možda pravi primjer početka moga pjevanja bio je u Vukovarskim golubićima i u dječjem zboru Glasnici sv. Bone pri čemu sam kasnije paralelno išla i u osnovnu glazbenu školu (smjer klavir). Sa zborom mladih VIS Damjan iz Vukovara prošla sam različite festivale i snimanja pjesama. Nikad mi nije dosta usavršavanja, učenja i napredovanja u području pjevanja stoga sam prošla različite edukacije i škole poput škole pjevanja Husar&Tomčić, moderne glazbene škole u Vinkovcima, seminara Lele Kaplowitz, a trenutačno sam krenula i na solo pjevanje u srednjoj glazbenoj školi u Vinkovcima. Naravno, ono što je posebno obilježilo moj život je pjevanje na vjenčanjima u crkvama što je svemu dalo dodatan poticaj i radost - govori mlada pjevačica koja slobodnog vremena nema puno, no voli ga provesti u druženju i uz dobar film ili knjigu.