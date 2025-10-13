Naši Portali
POPULARNI ROKER

Slavni glazbenik postao je djed: Kći koju je godinama ignorirao rodila mu je unuka

Oasis Live '25 Tour at the Rose Bowl Stadium in Pasadena
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
13.10.2025.
u 18:25

Ova sretna vijest ponovno je bacila svjetlo na složenu i godinama turbulentnu vezu između Liama i njegove najstarije kćeri. Molly je rođena 1998. godine iz kratke afere između Liama i pjevačice Lise Moorish, dok je on još bio u braku sa svojom prvom suprugom, glumicom Patsy Kensit

Slavni britanski roker i jedan od osnivača kultnog benda Oasis, Liam Gallagher, postao je djed po prvi put. Njegova najstarija kći, 27-godišnja Molly Moorish-Gallagher, objavila je sretnu vijest na svojem Instagram profilu, otkrivši da je u rujnu na svijet donijela svoje prvo dijete, sina kojem je dala ime Rudy.

Objavila je seriju dirljivih fotografija, uključujući onu na kojoj novorođenče spava, kao i fotografiju na kojoj njezin partner, 28-godišnji profesionalni nogometaš Nathaniel Phillips, nježno drži sina. Među objavama su se našli i ukrasni natpisi s porukama "Hello Baby" i "Obožavamo te", a cijelu objavu Molly je popratila jednostavnim, ali emotivnim natpisom: "Poruka za tebe, Rudy", uz emoji plavog srca. Ponosni otac, koji je karijeru započeo u Liverpoolu, a trenutno igra za West Bromwich Albion, također je prikazan kako grli svog sina odjevenog u narančasti džemper sa slovom "R" na leđima, čime je obitelj podijelila prve intimne trenutke s javnošću.

Dok se čeka javna reakcija novopečenog djeda, koji je poznat po svojoj otvorenosti i britkom jeziku, ostatak obitelji nije skrivao oduševljenje. Mollyna majka i Liamova bivša partnerica, pjevačica Lisa Moorish, s velikim je entuzijazmom komentirala objavu svoje kćeri: "Moj predivni unuk!", izražavajući neizmjernu sreću. Čestitkama se pridružio i Mollyin polubrat, 24-godišnji Gene Gallagher, Liamov sin iz braka s pjevačicom Nicole Appleton, koji je ispod objave ostavio emotikone srca. Zanimljivo je da, iako Liam još nije komentirao rođenje unuka, na vijest o Mollynoj trudnoći u svibnju reagirao je na sebi svojstven način. Na društvenoj mreži X podijelio je isječak pjesme "Grandad" Clivea Dunna iz 1970. godine, čiji stihovi glase: "Djede, djede, divan si. To je ono što svi mislimo o tebi", jasno dajući do znanja da se raduje novoj ulozi. Brojne poznate osobe, poput manekenke Daisy Lowe i kćeri slavnog chefa Gordona Ramsayja, Holly Ramsay, također su uputile čestitke mladoj obitelji.

Ova sretna vijest ponovno je bacila svjetlo na složenu i godinama turbulentnu vezu između Liama i njegove najstarije kćeri. Molly je rođena 1998. godine iz kratke afere između Liama i pjevačice Lise Moorish, dok je on još bio u braku sa svojom prvom suprugom, glumicom Patsy Kensit. Gotovo dva desetljeća Liam nije imao nikakav kontakt s Molly. U iskrenom intervjuu za časopis GQ 2017. godine, priznao je da se "jednostavno nije potrudio" upoznati je, a kao glavni razlog naveo je loš odnos s njezinom majkom. "Jednostavno se ne slažemo. Nismo u dobrim odnosima", izjavio je tada, no istovremeno je naglasio da nema ništa protiv svoje kćeri. "Ona je dobrodošla u moj svijet, bez sumnje. Otvoren sam za sve, ali trenutno se to ne događa", rekao je i dodao kako je financijski uvijek brinuo o njoj. "Djevojka je zbrinuta, odjevena, nahranjena i poslana u divne škole. Kupio sam im kuću i sve te stvari. Samo mislim da joj je najbolje s majkom."

FOTO Sarajevo zavijeno u crno! Tisuće građana u povorci prema groblju gdje će biti sahranjen Halid Bešlić
Oasis Live '25 Tour at the Rose Bowl Stadium in Pasadena
1/27

Do velikog preokreta došlo je samo godinu dana kasnije, 2018., kada su se otac i kći napokon upoznali. Liam je taj trenutak ovjekovječio fotografijom na Instagramu, na kojoj pozira s Molly te svojim sinovima, Lennonom i Geneom, iza pozornice na koncertu Rolling Stonesa u Londonu. Taj je susret označio početak njihovog odnosa, a Molly je kasnije u intervjuima izjavila kako ne osjeća ljutnju zbog godina razdvojenosti. "Sada imam 21 godinu. Zapravo sam zahvalna na načinu na koji sam odrasla s majkom i na tome kakav je moj život bio. Ne bih bila osoba koja jesam da... Sve se dogodilo onako kako je trebalo. Sada se slažemo i sretna sam što ga imam u životu", rekla je za The Sunday Times 2019. godine. Njihovo pomirenje postalo je simbol nade da se i najkompliciraniji obiteljski odnosi mogu popraviti.

Obiteljski život Liama Gallaghera oduvijek je bio pod lupom javnosti, obilježen brakovima, vezama i djecom s različitim partnericama. Osim Molly, Liam ima još troje djece. Najstarijeg sina, 25-godišnjeg Lennona, dobio je u braku s glumicom Patsy Kensit. Sina Genea, koji ima 23 godine, dobio je s drugom suprugom, pjevačicom grupe All Saints, Nicole Appleton. Iz veze s američkom novinarkom Lizom Ghorbani ima i 12-godišnju kćer Gemmu, s kojom, prema medijskim napisima, također nema blizak odnos. Upravo zbog te povijesti kompliciranih veza, njegovo pomirenje s Molly i vijest o rođenju prvog unuka dobivaju još veći značaj, pokazujući zreliju i obiteljsku stranu rock zvijezde.

Dok svijet čeka hoće li Liam podijeliti fotografiju s malenim Rudyjem, ostaje činjenica da je ova prinova unijela novu dinamiku u klan Gallagher, poznat po dramama jednako koliko i po glazbi koja je definirala jednu generaciju. U međuvremenu, Liam profesionalno niže uspjehe; nedavna povratnička turneja Oasisa, Live '25, srušila je rekorde prodaje ulaznica u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj, dokazujući da je interes za njegovu glazbu i dalje golem.

Sarajevo: Pogled iz zraka na dženazu za Halida Bešlića u Gazi Husrev-begovoj džamiji

