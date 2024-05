VIDEO Pogledajte nastup Baby Lasagne na probi: Nakon ovoga su mu porasle šanse za pobjedu

NA INSTAGRAMU

Lana Jurčević napokon otkrila ime svoje kćeri, pjevačica i partner tetovirali su ga na posebno mjesto

Njeno ime je našlo put do nje, njeno ime je imalo značenje i prije nego što smo ga mi saznali i nismo mogli vjerovati koje su to ‘slučajnosti’ i podudarnosti sa svime kroz što smo prošli... Ali, očito joj je to ime bilo suđeno. 'Snaga u bitci' - dodala je uz snimku na kojoj se ističe ime "Mayla Lily".