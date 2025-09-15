VIDEO Otuđena transrodna kći Elona Muska poslala snažnu poruku ocu i svijetu, debitirala na modnoj pisti

Vivian Jenna Wilson (21), kći tehnološkog mogula Elona Muska, debitirala je na modnim pistama Tjedna mode u New Yorku. Svoj prvi angažman odradila je za dizajnera Alexisa Bittara i njegovu kolekciju za proljeće/ljeto 2026., čija je tema bila sablasna reinterpretacija natjecanja za Miss SAD-a iz 1991. godine. Inspirirana kultnim filmovima, revija je spojila visoku estetiku s oštrim društvenim komentarom. Vivian je zablistala u svjetlucavoj crvenoj haljini sa zlatnim detaljima, noseći lentu na kojoj je pisalo "Miss Južne Karoline".

Odabir savezne države koju je predstavljala nije bio slučajan. Dizajner Alexis Bittar namjerno je odabrao da svaka manekenka predstavlja američku državu u kojoj su prava transrodnih osoba trenutno ugrožena. Sama Vivian, koja je transrodna osoba, priznala je nervozu uoči nastupa, ali je istaknula važnost poruke. - Malo sam nervozna, ali poruka je da se svi moramo suprotstaviti tome. Moda i umjetnost su odličan način da se to postigne - izjavila je, jasno dajući do znanja da njezin izlazak na pistu predstavlja čin aktivizma.

Cijela kolekcija, kako je objasnio dizajner, bila je priča o mizoginiji, nekontroliranim predatorima, objektivizaciji i transrodnim pravima. Njezin nastup stoga nije bio samo modni debi, već i hrabar istup na globalnoj platformi. Ovaj profesionalni uspjeh događa se u sjeni njezinog izrazito lošeg odnosa s ocem, Elonom Muskom, kojeg se javno odrekla 2020. godine. Musk je u više navrata iznosio kontroverzne stavove, tvrdeći da je "izgubio dijete" i da je njegov sin Xavier "mrtav", ubijen od strane "woke virusa". - Zato to zovu 'mrtvim imenom', jer je vaš sin mrtav - izjavio je tada. Vivian mu je, prema navodima, uzvratila porukom da "izgleda prilično dobro za mrtvu kuč*u", čime je njezin debi na pisti koja se bori za trans prava dobio i duboko osobnu dimenziju borbe za vlastiti identitet.

Transrodna kći Elona Muska: 'U posljednjem razgovoru mi je rekao da sam ovca'

Podsjetimo, Muskovo bogatvstvo se procjenjuje na vrtoglavih 413 milijardi dolara, no Vivian je u intervjuu za magazin The Cut otkrila da unatoč svom podrijetlu živi skromno. U opširnom razgovoru mlada manekenka u usponu inzistirala je na tome da je "švorc" i da je odabrala život s tri cimera u Los Angelesu jer je to "jeftinije". - Ljudi pretpostavljaju da imam puno novca. Nemam stotine tisuća dolara na raspolaganju - izjavila je, jasno se distancirajući od očevog bogatstva. Priznala je da je njezina majka, Justine Wilson, bogata, ali je za oca rekla da je "nezamislivo bogat". Unatoč tome, naglasila je kako nema želju postati superbogata i da je zadovoljna onim što ima. - Mogu si priuštiti hranu, imam prijatelje, krov nad glavom i nešto raspoloživog prihoda, što je lijepo i puno sretnije od većine ljudi moje dobi u Los Angelesu - dodala je.

Njezin odnos s ocem, osnivačem Tesle i SpaceX-a, prekinut je 2022. godine, kada je, nedugo nakon 18. rođendana, podnijela zahtjev za zakonsku promjenu spola i imena, odbacivši prezime Musk i uzevši majčino djevojačko prezime Wilson. U peticiji je navela da se ne želi "ni na koji način povezivati sa svojim biološkim ocem". Od tada je financijski neovisna, a raskol je postao javan i buran. Vivian je oca u više navrata na društvenim mrežama nazvala "patetičnim djetinjastim muškarcem", tvrdeći da nije prihvaćao njezin rodni identitet. Samozatajno je priznala da je najstereotipnija stvar o njoj to što ima "problema s tatom" (eng. daddy issues).