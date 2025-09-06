Transrodna kći Elona Muska šokirala priznanjem: 'Švorc sam, živim s 3 cimera i nemam nasljedstvo'

Vivian Jenna Wilson, 21-godišnja transrodna kći Elona Muska, čije se bogatstvo procjenjuje na nevjerojatnih 413 milijardi dolara, otkrila je da unatoč svom podrijetlu živi skromno. U opširnom intervjuu za magazin The Cut, mlada manekenka u usponu inzistirala je na tome da je "švorc" i da je odabrala život s tri cimera u Los Angelesu jer je to "jeftinije". "Ljudi pretpostavljaju da imam puno novca. Nemam stotine tisuća dolara na raspolaganju", izjavila je, jasno se distancirajući od očevog bogatstva. Priznala je da je njezina majka, Justine Wilson, bogata, ali je za oca rekla da je "nezamislivo bogat". Unatoč tome, naglasila je kako nema želju postati superbogata i da je zadovoljna onim što ima. "Mogu si priuštiti hranu, imam prijatelje, krov nad glavom i nešto raspoloživog prihoda, što je lijepo i puno sretnije od većine ljudi moje dobi u Los Angelesu", dodala je.

Njezin odnos s ocem, osnivačem Tesle i SpaceX-a, prekinut je 2022. godine, kada je, nedugo nakon 18. rođendana, podnijela zahtjev za zakonsku promjenu spola i imena, odbacivši prezime Musk i uzevši majčino djevojačko prezime Wilson. U peticiji je navela da se ne želi "ni na koji način povezivati sa svojim biološkim ocem". Od tada je financijski neovisna, a raskol je postao javan i buran. Vivian je oca u više navrata na društvenim mrežama nazvala "patetičnim djetinjastim muškarcem", tvrdeći da nije prihvaćao njezin rodni identitet. Samozatajno je priznala da je najstereotipnija stvar o njoj to što ima "problema s tatom" (eng. daddy issues).

Elon Musk sa svoje strane nije ostao dužan. U prošlim je intervjuima tvrdio da je Vivian "ubio woke mentalni virus" te da je bio "prevaren" da potpiše dokumente za njezinu tranziciju kada je imala 16 godina. Tvrdio je da je pristao samo zato što su mu rekli da bi si mogla oduzeti život. U razgovoru s Jordanom Petersonom, Musk je svoju kćer više puta oslovio njezinim starim imenom, a njezinu je tranziciju nazvao "zločinom". U svojoj biografiji je naveo kako je više puta pokušao stupiti u kontakt s njom, ali da ona "ne želi provoditi vrijeme s njim", na što je jednom prilikom zaključio: "Ne možeš dobiti sve bitke".

Unatoč privilegiranom odrastanju, Vivianin život nije bio bez izazova. Pohađala je "privatnu srednju školu punu 'nepo beba'", gdje joj je kolegica iz razreda bila Apple, kći Gwyneth Paltrow i Chrisa Martina. Kaže da se ondje borila sa sklapanjem prijateljstava, opisujući učenike kao "poremećene" te da ona sama "nije bila popularna". Tijekom odrastanja učila je više stranih jezika, uključujući korejski, kineski, japanski i španjolski. Upisala je fakultet u Kanadi i Japanu, ali je na kraju odustala, okrivivši umjetnu inteligenciju da joj je uništila "motivaciju". Sada razmišlja o povratku na studij, no priznaje da je to skupo. "Fakultet je skup. Nemam takvo nasljedstvo", jasno je rekla.

S novostečenom slavom, Vivian se, kako kaže, još uvijek ne snalazi najbolje. Iako već ima agenta i nedavno je krasila naslovnicu časopisa Teen Vogue, priznaje da joj je slava ambivalentan pojam. "Tako sam se dugo borila da me se doživljava kao običnu osobu. Nedostaje mi to, ali također volim biti poznata. Valjda sam ravnodušna, ali sviđa mi se činjenica da mi donosi novac", objasnila je. U budućnosti se vidi u modelingu, a razmišlja i o Twitch streamingu. "Apsolutni mi je san biti u reality showu, što znam da je patetično", priznala je kroz smijeh. Na pitanje boji li se oca s obzirom na njegovu moć, odgovorila je bez zadrške: "On je patetični djetinjasti muškarac. Zašto bih ga se bojala? Zato što je bogat? Ma dajte. Ne zanima me koliko tko ima novca."

Odrastanje uz ekstravagantno bogatstvo dok je istovremeno u Los Angelesu gledala ogroman problem beskućništva, oblikovalo je njezine političke stavove. Sebe opisuje kao ljevičarku koja vjeruje u univerzalni temeljni dohodak, besplatno zdravstvo te da su hrana, voda i sklonište osnovna ljudska prava. "Ne postoji svijet u kojem bi ljudi trebali posjedovati više privatnih zrakoplova i otoka dok drugi spavaju na ulici", rekla je. Užasnuta je valom anti-trans zakona u SAD-u pod Trumpovom administracijom, koju naziva "karikaturalno zlom", te naglašava da tranzicija za nju nije bila izbor, već "medicinski nužan" korak kako ne bi bila suicidalna. "Moja transrodnost nije fusnota moje osobnosti", zaključila je, ističući važnost zajednice i online prijateljstava koja su joj, kako kaže, spasila život.