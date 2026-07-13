VIDEO 'Nevjerojatno': Naša vizažistica se transformirala u Haalanda, snimka ima više od 4 milijuna pregleda

Domaća vizažistica Marina Mamić, poznata po spektakularnim makeup preobrazbama, još je jednom dokazala svoj talent pretvorivši se u norveškog nogometaša Erlinga Haalanda. U viralnom videu, koji na Instagramu i TikTok-u ima preko 4 milijuna pregleda, u nekoliko pokreta ruke otkriva lice u potpunosti transformirano u Haalandovo.

Iza kratkog isječka, kako je sama istaknula, stoje sati predanog rada, strpljenja i bezbroj detalja. Preciznim sjenčanjem postigla je zapanjujuću sličnost, vjerno preslikavši njegove karakteristične crte lica, plavu kosu i obrve, a dojam je upotpunila majicom u bojama Manchester Cityja. - Mnogi vide samo ovaj ubrzani video procesa koji traje manje od minute, ali iza svake transformacije kriju se sati rada, strpljenja i bezbroj sitnih detalja. I zato sam neizmjerno zahvalna svima koji to vide, cijene i nagrade podrškom. @erling ako ovo vidiš, nadam se da ti se sviđa - poručila je Mamić.

Oduševljenje se brzo proširilo društvenim mrežama, a njezini su pratitelji izražavali divljenje. Poruke poput "Fenomenalno" i "Nevjerojatno, ista si on" preplavile su objavu. Mnogi su označili i službeni profil Erlinga Haalanda, nadajući se da će nogometaš vidjeti njezino djelo.

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Marina Mamić, rodom iz Dervente, godinama je poznata po zahtjevnim transformacijama. Njezin talent da se uz pomoć šminke pretvori u poznate ličnosti donio joj je veliku popularnost u regiji. Među njezinim prijašnjim radovima nalaze se i preobrazbe u Johnnyja Deppa, princezu Dianu i Indiru Levak, čime je potvrdila status jedne od najvještijih makeup umjetnica.

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*dijelom uz pomoć AI