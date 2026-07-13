Armin van Buuren, Martin Garrix i Fisher zaključili festivalski vikend koji je ponovno ujedinio cijeli svijet u Splitu

Tri dana bila su sasvim dovoljna da ULTRA Europe još jednom potvrdi ono što se već godinama osjeća svakog srpnja u Splitu - da glazba ima nevjerojatnu moć spojiti ljude sa svih strana svijeta na jednom mjestu. Split je ponovno bio mjesto susreta različitih kultura, jezika i generacija, a posljednju su festivalsku noć na glavnoj pozornici obilježili Armin van Buuren, Martin Garrix i Fisher. Istodobno je RESISTANCE zatvorio svoje najjače izdanje do sad uz Willa Atkinsona, I Hate Models, Nica Morena i Saru Landry. Ono što je prije 12 godina započelo kao odvažna vizija danas je preraslo u globalni fenomen koji svakoga ljeta na nekoliko dana pretvara Park mladeži u kolektivnu pozornicu na kojoj zajedno plešu stotine tisuća ljudi iz više od 140 zemalja svijeta. U ozračju je takvog zajedništva spušten zastor na izdanje koje je pomaknulo granice festivalske produkcije, okupilo dosad najsnažniji lineup i još jednom potvrdilo zašto ULTRA Europe zauzima posebno mjesto na svjetskoj festivalskoj karti.

Glavna pozornica posljednje večeri bila je potvrda zašto ULTRA Europe odavno nije samo mjesto na kojem nastupaju najveća svjetska imena elektroničke glazbe, već i pozornica na kojoj se umjetnici biraju svijetu premijerno predstavljati. Večer je otvorio hrvatski predstavnik Kraundler, nakon čega je Plastik Funk publici priredio niz glazbenih iznenađenja i premijernih izvedbi. Eksplozivni B2B nastup Raya Volpea i Sullivana Kinga donio je pak potpuno novu dimenziju energije koja koketira između elektroničke i metal glazbe, dok je BUNT. bio odgovoran za jedan od najposebnijih trenutaka cijelog vikenda. Na samom kraju seta napustio je pozornicu, uskočio među Ultranaute te izbrisao granicu između izvođača i publike i priredio prizor kakav se rijetko viđa na festivalima ovakvih razmjera. Emocije su se rasplamsale dolaskom Armina van Buurena koji je zajedno sa Sachom premijerno predstavio njihov novi singl "Everlasting". Netom nakon, nastup Martina Garrixa potvrdio je neraskidivu vezu s publikom ULTRA Europe. Upravo je na 12. izdanju festivala premijerno predstavio novi intro svog seta iznenadivši desetke tisuće obožavatelja ispred sebe. U jednom je trenutku zaustavio glazbu i obratio se rekordno ispunjenom Parku mladeži jednostavnim pitanjem: "Jeste li svi dobro?". Odgovor je stigao u prizoru tisuća podignutih bljeskalica koje su u trenu osvijetlile festivalski prostor. Njegov nastup još je jednom pokazao zašto ga Ultranauti iz godine u godinu dočekuju kao jednog od svojih najomiljenijih izvođača.Veliko finale pripalo je Fisheru čiji je prepoznatljivi spoj energije, karizme i zaraznog groovea dostojno zaključio vikend tijekom kojeg je Split ponovno bio centar svijeta.

RESISTANCE je i posljednje večeri ostao vjeran svom prepoznatljivom identitetu te okupio publiku koja elektroničku glazbu doživljava na jedan sasvim drugačiji način. Tomo in der Mühlen i Will Atkinson otvorili su nedjeljnu večer nakon čega su I Hate Models i Nico Moreno svojim intenzivnim setovima publiku poveli kroz različite nijanse suvremene techno scene. Veliko finale pripalo je Sari Landry koja je svojim stilom i moćnom interakcijom s publikom zatvorila još jedno izdanje programa koji iz godine u godinu privlači sve više ljubitelja underground elektroničke glazbe.

Kada su se uz spektakularan prizor vatrometa u samo svitanje novog srpanjskog jutra ugasila posljednja svjetla festivala, bilo je jasno da nije završilo samo još jedno izdanje, već jedno od najvažnijih poglavlja u povijesti ULTRA Europe. Ostvareni su snovi koji su se gradili godinama, pomaknute su granice onoga što jedan festival može biti, a Split je još jednom dokazao da s pravom stoji uz bok najvećim svjetskim festivalskim destinacijama. Dvanaesto izdanje postavilo je svježe temelje za budućnost i otvorilo prostor za novu viziju koja tek slijedi.