Silvija iz 'Života na vagi' nakon rođenja kćerkice otkrila prve dojmove: 'Nisam znala da Mislav ima toliko ljubavi'

Silvija Vlašić, poznata javnosti iz showa 'Život na vagi', nedavno je podijelila na svom Instagram profilu najsretniju moguću vijest. Ona i suprug Mislav postali su roditelji djevojčice Antonele, a sada je za RTL progovorila o prvim danima s bebom. Otkrila je kako su Mislav i ona sretni i ispunjeni te da je prvi trenutak s malenom bio nevjerojatan. "Bilo je svega suza, smijeha, nevjerice da je to malo biće sada naša odgovornost", rekla je te dodala da je Mislav odličan tata. "Snašao se u svakom pogledu. U svemu sudjeluje. Znala sam da je brižan i pažljiv, ali nisam znala da ima toliko ljubavi i da može biti toliko brižan i pažljiv prema nama objema", kazala je.

Podsjetimo, Silvija je objavila dirljivu obiteljsku fotografiju na kojoj ona i Mislav s osmjesima na licima zaljubljeno gledaju u svoju novorođenu kćer. Na fotografiji koja odiše toplinom i obiteljskom srećom, malena je umotana u bijelu dekicu s ružičastim uzorkom, a u pozadini se mogu primijetiti i promišljeni detalji dobrodošlice, poput buketa cvijeća i ukrasa, što dodatno naglašava slavljeničku atmosferu u domu Vlašićevih.

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U opisu je otkrila i datum rođenja malene. '30. lipnja 2026. Antonela', stoji na početku objave. No, poseban značaj cijelom događaju daje činjenica da je dolazak kćeri kući bio i rođendanski poklon za Silviju. 'Mama nije mogla dobiti bolji poklon za rođendan nego dolazak kući sa svojom princezom! Hvala tati na neizmjernoj podršci kroz cijeli ovaj period', napisala je emotivna Silvija, zahvalivši suprugu na podršci.

Ljubavna priča Silvije i Mislava započela je pred kamerama, tijekom njihovog sudjelovanja u sedmoj sezoni RTL-ovog showa 'Život na vagi'. Njihovo zajedničko iskustvo, ispunjeno teškim izazovima i međusobnom podrškom, preraslo je u snažnu ljubavnu vezu koja je nadahnula mnoge. Njihov put nije bio samo borba s kilogramima, već i početak zajedničkog života. Zajedno su izgubili više od 145 kilograma, pri čemu je Silvija izgubila 57, a Mislav gotovo 90 kilograma, postavši time inspiracija za brojne gledatelje.

Ta veza kulminirala je vjenčanjem u rujnu 2025. godine, na kojem su slavili okruženi obitelji, prijateljima i drugim sudionicima showa. Sretnu vijest o trudnoći podijelili su s javnosti u ožujku ove godine, otkrivši simpatičan detalj da su za prinovu saznali tijekom medenog mjeseca, što je za oboje bilo radosno iznenađenje.