VELIKI DOČEK

UŽIVO Stigla naša misica! Plakala i jecala, potrčala majci u zagrljaj

Foto: Facebook
1/25
VL
Autor
Vecernji.hr
29.11.2025.
u 11:23

Laura Gnjatović danas prijepodne sletjela je u zračnu luku Franjo Tuđman

Naša predstavnica na svjetskom izboru za Miss, Laura Gnjatović, danas u 11 sati sletjela je u zračnu luku u Zagrebu. Ovaj dolazak iznenadio je okupljene, budući da je slijetanje misice u Hrvatsku prvotno bilo najavljeno točno u podne. Unatoč tome, Gnjatović je na aerodromu dočekala velika podrška kao šlag na tortu uspješnog putovanja na Tajland. 

Podsjetimo, Hrvatska je završila u Top 30 velikog finala 74. izbora Miss Universe na Tajlandu. Gnjatović se pokazala kao idealna predstavnica Lijepe naše te je, osim ljepotom, pažnju privukla hvalevrijednim zanimanjem sestre hitne službe, poznavanjem nekoliko stranih jezika, ali i impresivnom visinom od 191 cm. 

Misica Laura prvi put komentirala upadanje Miss Obale Bjelokosti u njezino predstavljanje, evo što kaže
1/27

showbiz povratak Hrvatska Miss Universe Laura Gnjatović

Komentara 1

11:30 29.11.2025.

Postigla je uspjeh kao Marko Bošnjak na Eurosongu.

