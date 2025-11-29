FOTO Žena s najsavršenijim tijelom skinula se u džungli! Ono što je sljedeće napravila šokiralo je mnoge

Kelly Brook, manekenka i glumica koja već desetljećima nosi titulu "žene s najsavršenijim tijelom na svijetu", postala je zvijezda nove sezone reality emisije "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!". Iako se u džungli natječu i druge poznate ličnosti, Kelly je ukrala svu pažnju scenom tuširanja koja se munjevitom brzinom proširila društvenim mrežama. No, taj trenutak pokrenuo je lavinu podijeljenih reakcija, dijelom zbog priznanja da urinira pod tušem, što je izazvalo nevjericu i sarkastične komentare dijela publike, a dijelom zbog samog prizora nje u bikiniju pred kamerama.

Gledatelji su izrazili nezadovoljstvo onim što smatraju očitim favoriziranjem od strane ITV produkcije, tvrdeći da je Kelly na ekranu nesrazmjerno više od kolegica poput Shone McCarty, koja je unatoč teškim uvjetima dobila minimalnu minutažu. Kritičari su otišli korak dalje, optužujući Brook da je previše orijentirana na muški dio ekipe te da koristi flert kako bi osigurala kadar nauštrb ženske solidarnosti. Mnogi smatraju da se urednici emisije namjerno dodvoravaju svojem favoritu, dok su neki gledatelji oštro komentirali kako ona uopće nije žena koja podržava druge žene.

Foto: Profimedia

Najveći dio komentara ticao se njezina fizičkog izgleda. Prije ulaska u show, Kelly je javno zamolila gledatelje da prihvate njezin sadašnji izgled i da je ne uspoređuju s mlađim danima, ističući kako više nije "20-godišnji bikini model". Unatoč tom apelu, internetski trolovi uputili su niz okrutnih komentara na račun njezine figure. Situacija je postala toliko ozbiljna da je reagirao njezin suprug, boksač Jeremy Parisi, koji je stao u njezinu obranu, naglasivši koliko je ženama u javnom prostoru teško nositi se s pozornošću te je pohvalio Kellynu samouvjerenost i ulogu pozitivnog uzora.

Ova ljepotica danas ima 43 godine i kritiziraju je zbog kilograma, a ona tvrdi: 'Kad sam bila najmršavija bila sam najjadnija'

Podsjetimo, Kelly je 2005. godine proglašena najseksi ženom svijeta u poznatoj FHM-ovoj listi, a od 2015. godine je na njihovoj listi 100 najseksi žena svih vremena. Njezino tijelo proglašeno je savršenim prema istraživanju znanstvenika sa Sveučilišta Teksasa u Austinu, SAD. No, iako to sve zvuči lijepo, rekla je kako se u vrijeme najveće slave osjećala najgore, a tada je bila u najmršavijoj fazi.

- Periodi u kojima sam bila najmršavija bili su periodi u kojima sam bila najjadnija - rekla je i dodala kako na starim fotografijama sad vidi dokaze perioda u kojima je bila nesretna. - Pogledam fotografije i pomislim: “Tada sam bila stvarno mršava”, a onda se sjetim da je to zato što se nešto dogodilo - poručila je manekenka.