NAJLJEPŠI POKLON

Slavni sportaš s 23 godine mlađom suprugom dočekao prinovu! Ovo mu je peto dijete s četiri žene

Vecernji.hr
29.11.2025.
u 09:00

Legendarni njemački tenisač Boris Becker postao je otac po peti put, a sretnu vijest podijelio je na društvenim mrežama. Njegova supruga Lilian na svijet je donijela djevojčicu simboličnog imena, i to samo dan prije njegova rođendana

Bivši najbolji tenisač svijeta, Boris Becker, ovog je vikenda imao dvostruki razlog za slavlje jer je samo dan uoči svog 58. rođendana dočekao najljepši mogući poklon - rođenje kćeri. Sretnu vijest ponosni je otac podijelio sa svojim pratiteljima na Instagramu, objavivši emotivnu fotografiju na kojoj se vide isprepletene ruke roditelja i dlan novorođene bebe. Uz fotografiju koja je odmah prikupila tisuće čestitki iz cijelog svijeta, Becker je otkrio i ime nove članice obitelji, napisavši kratko, ali znakovito: "Dobrodošla na svijet, Zoë Vittoria Becker". Dolazak malene djevojčice kruna je ljubavi s njegovom trećom suprugom, Lilian de Carvalho Monteiro, s kojom tenisač trenutno živi u Milanu i uživa u mirnijem obiteljskom životu nakon burnih godina koje su iza njega.

Odabir imena za djevojčicu nije bio slučajan i nosi snažnu simboliku za par koji je zajedno prebrodio teška razdoblja. Ime Zoë potječe iz grčkog jezika i znači "život", dok je Vittoria latinskog podrijetla i označava "pobjedu", što mnogi tumače kao simbol novog početka za Beckera. Ovo je prvo zajedničko dijete Borisa i Lilian, menadžerice procjene političkih rizika koja je od tenisača mlađa 23 godine. Par je svoju vezu ozakonio u rujnu na glamuroznom vjenčanju u talijanskom Portofinu, gdje su okupili oko 150 uzvanika na trodnevnom slavlju. Lilian je tijekom trudnoće ponosno pokazivala trudnički trbuh, a par je u listopadu uživao na romantičnom odmoru, pripremajući se za dolazak prinove koja je sada postala centar njihova svijeta.

Becker nikada nije skrivao koliko mu znači podrška njegove supruge, posebno ističući kako je Lilian ostala uz njega u najmračnijim trenucima njegova života, kada se suočavao s pravnim i financijskim problemima. U jednom je intervjuu iskreno priznao da ga je Lilian upoznala u vrijeme kada je bio "potpuno slomljen - profesionalno, psihički i fizički". Njezina odanost u trenucima kada, kako sam kaže, nije imao ništa, učvrstila je njihovu vezu koja je sada okrunjena rođenjem kćeri. Tenisač je često naglašavao da su ih, unatoč razlici u godinama, spojile intelektualne i emocionalne sličnosti te razumijevanje koje ranije nije iskusio.

Dolaskom malene Zoë Vittorije, Beckerova se obitelj dodatno proširila. Legendarni sportaš iz prijašnjih veza i brakova ima četvero odrasle djece: sinove Noaha i Eliasa koje je dobio u braku s Barbarom Feltus, kćer Annu Ermakovu iz kratke veze s manekenkom Angelom Ermakovom, te sina Amadeusa iz braka s Lilly Kerssenberg. Iako je njegov privatni život desetljećima punio novinske stupce, čini se da je uz Lilian i novorođenu kćer Becker napokon pronašao potreban mir i stabilnost.

