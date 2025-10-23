VIDEO Na sinoćnjem koncertu Nina Badrić sjela u publiku, evo što joj je gospodin poručio

Naša glazbena diva, Nina Badrić, sinoć je, 22. listopada, u prestižnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održala koncert pod nazivom "Nina unplugged – Nina Badrić i Ante Gelo", koji će zasigurno ostati u pamćenju svih prisutnih. Dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a atmosfera, kao i uvijek, bila je čarobna. Nina, uz majstorsku pratnju svog dugogodišnjeg kolege, gitarista Ante Gele, uspjela je stvoriti čaroliju koja je trajala gotovo dva sata, održavajući publiku u veselju i glazbenom transu od početka do kraja. Njezin glas, koji je prepun emocija, i neizmjerni talenat, spojeni s Antinom briljantnom izvedbom na gitari, stvorili su nevjerojatnu simfoniju koja je zaludjela sve prisutne.

No, jedan od najsvjetlijih trenutaka ovog glazbenog spektakla dogodio se kada je Nina odlučila sići s pozornice i pridružiti se publici. Dok je izvođenje pjesama bilo u punom jeku, Nina je, potpuno spontano i nenajavljeno, sjela među obožavatelje, što je sve prisutne dodatno oduševilo. Nije samo sjedila tiho, već je s jednim od obožavatelja započela razgovor, stvarajući tako nezaboravan trenutak intimnosti i povezanosti s publikom. Iako je ovo bio izuzetno spontan trenutak, Nina je svojim postupkom još jednom dokazala koliko cijeni i voli svoje obožavatelje, koji su joj od početka karijere bili vjerni, a ona im se na ovoj posebnoj večeri odužila na jedinstven način.

Dolazak među publiku oduševio je sve prisutne, a mnogi su na društvenoj mreži Facebook podijelili oduševljenje, ističući kako je upravo taj trenutak bio najposebniji dio večeri. Na tom nezaboravnom susretu, Nina je u razgovoru s jednim gospodinom razmijenila nekoliko prijateljskih riječi, a ono što je on njoj rekao, možete doznati u videu koji slijedi ispod.

Za one koji nisu imali priliku doživjeti ovaj glazbeni spektakl uživo, podsjećamo da je Nina Badrić, zajedno s Antom Gelom, već nekoliko puta rasprodala svoje koncerte, a rasprodani nastupi su postali gotovo zaštitni znak njezinog imena. Koncert koji će biti održan 19. listopada također je rasprodan u rekordnom vremenu, potvrđujući da Nina i Ante svojim nastupima uvijek privlače veliku pažnju i ljubav publike. Ovo je samo još jedan dokaz da Nina Badrić i dalje vlada glazbenom scenom, stvarajući emotivne trenutke koje publika ne zaboravlja, i vraćajući je uvijek iznova na koncertne pozornice, gdje uživa u glazbi, emocijama i jedinstvenom iskustvu koje pruža.