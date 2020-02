VIDEO Mjere opreza: Voditeljica odjurila u shopping, Kotiga otpjevao pjesmicu...

Koronavirus se širi svijetom i bilo je pitanje vremena kada će stići i do Lijepe naše. Kako se to dogodilo jučer, društvenim mrežama počele su se širiti snimke reakcija brojnih poznatih lica Hrvatske koji su htjeli upozoriti, podijeliti svoje brige, ali i nasmijati svoje pratitelje na Instagramu.

Neki su se odlučili našaliti, nekima nije bilo svejedno. Tako je novopečena majka, influencerica i blogerica Ella Dvornik na Instagram priči dala do znanja da se opskrbila namirnica iz jednog prehrambenog lanca, koji je poručio svim kupcima da ne paničare jer će biti dovoljna zaliha.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Ella je 20. veljače u poslijepodnevnim satima rodila drugo dijete, curicu imena Lumi Wren i to pet tjedana ranije od očekivanog termina.

Bivšoj pjevačici Paoli Valić Bek, današnjoj voditeljici In Magazina Nove TV, nije bilo do šale jer je kao i dobar dio Hrvata panično pošla u trgovinu gdje se htjela osigurati namirnicama u slučaju da zbog širenja zaraze dođe do zatvaranja trgovina. Provjerila je stanje na policama trgovina koje su očekivano bile - prazne.

Foto: Instagram

- Znate kak ide ona, kud svi tud i mali Mujo. Ne moram vam govoriti da su police u nekim trgovinama već skoro prazne. O da, histerija se širi brzinom munje - objasnila je Paola dodavši da su preko noći povisili cijene određenih proizvoda koje građani kupuju u većim količinama.

- E, ali moram vam reći za ovaj bezobrazluk. Dakle, paštete, tjestenine, ulje i brašno su poskupjeli u odnosu na jučer. Dakle, neviđeno - rekla je razočarano.

Njoj u suprotnosti je glumac Slavko Sobin koji se na Instagramu našalio poručivši: "Samo bez paranoje".

Foto: Instagram

Slično je pristupio cijeloj situaciji i pjevač Marko Kutlić.

Foto: Instagram

- Pažnja! Ne želim nikog alarmirati, ali koronavirus će se uskoro proširiti u dosad neviđenim razmjerima. Prvo sredstvo zaraze su novčanice. Kad i ako ih imate, nipošto ih nemojte dirati, uzmite ih rukavicama i stavite ih ispred kućnog praga. Rano ujutro proći ću pored vaših kuća, sakupiti sav kontaminirani materijal i odnijeti ga na sigurno kod sebe. Upamtite, to radim za vaše dobro te za dobro generalnog javnog zdravlja - napisao je Marko.

U svom stilu, pratiteljima se obratio i Dean Kotiga koji je otpjevao i posebnu pjesmicu o koronavirusu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Voditeljica InMagazina Iris Cekuš dočekala je koronavirus s maskom na licu i ne boji se ničega. Doduše, našla se na meti prijateljice kojoj je poručila da će ju sigurno "žicati baš tu masku kasnije".

Foto: Instagram