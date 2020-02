Dean Kotiga jedan od natjecatelja nove sezone popularnog showa

ISKRENE ČESTITKE največoj kolegici influencerici Elli i cijeloj njezinoj familiji od mene kao lokalnog, ako ne i regionalnog influencera. Svi mi influenceri slavimo s vama, i šaljemo puno ljubavi svima 😍😍 . Zanemarite otisak papuče na stropu, to je več dugo tu jer sam nekad prije ubio komarca. Video je provučen kroz legendarni Mayfair filter. #congratulations #family #happy #instagood #ootd #love #traveladdict #nomakeup #yesmakebabies @elladvornik @charles_pearce @danijeladvornik

A post shared by Dean Kotiga (@deankotigaofficial) on Feb 25, 2020 at 2:12am PST