VIDEO Marko Bošnjak više ne izgleda ovako! Drastično je promijenio imidž ususret Euroviziji

Naš ovogodišnji predstavnik na Euroviziji, 21-godišnji Marko Bošnjak ovih dana ima pune ruke posla. Naime, mladi Hercegovac trenutačno se nalazi u Amsterdamu zato što je krenula njegova promotivna turneja po Europi s ciljem predstavljanja njegove pjesme "Poison Cake". Upravo je ondje snimio najavu svog nastupa, i to na njihovu jeziku. Tom je prilikom pokazao i svoj novi imidž - skratio je svoju dugu kosu i obojio je u tamniju nijansu. Inače, Hrvatska nastupa na Euroviziji u prvoj polufinalnoj večeri, a koja je na rasporedu 13. svibnja. Marko će nas predstavljati u Baselu s pjesmom "Poison Cake", a nastupat će 14., odnosno predzadnji.

Podsjetimo, Marko je prošlog tjedna gostovao u Večernjakovom popularnom podcastu Show². Novinari Samir Milla i Zvonimir Milaković nisu štedjeli Marka oštrim i zanimljivim pitanjima, na koja je on odgovarao iskreno i bez ustručavanja, ostajući vjeran svom stilu. Razgovor su započeli temama o pobjedi na Dori, očekivanjima na Euroviziji, negativnim komentarima okoline i kako se bori s njima. Marko je našim voditeljima otkrio i to da je dobio prijetnje, a njegova "block lista" na društvenim mrežama ipak nije iz dana u dan sve veća. No, on je nepokolebljiv u namjeri da ostane ono što jest - iskren i odvažan. Otvoreno je govorio i o svom djetinjstvu koje je bilo isprepleteno vršnjačkim nasiljem i maltretiranjem, povezanosti s obitelji te borbi roditelja da prihvate njegovu seksualnu orijentaciju.

VIDEO Marko Bošnjak: 'Branio sam se šestarom u školi, a roditelji su jedva prihvatili što sam gay'

Razgovarali su i o njegovu rodnom mjestu Prozor-Rami, općini u Hercegovini koja je po mišljenju Marka vrlo mala sredina da bi prihvatila nešto "drugačije". Bošnjak je ispričao i kako redovito ide kod psihoterapeutkinje te da mu je mentalno zdravlje itekako važno. - Za mene je osnovna škola bila pakleno iskustvo, ali s druge strane, to mi je izgradilo karakter. No kad se prisjetim toga, bilo je doista grozno. Trebao sam se braniti od nasilja velikim školskim šestarom za ploču, doista je bilo nasilja - kazao nam je Marko Bošnjak.

Govorio je i o svom "outanju" te rekao kako otvoreno progovorio o svojoj seksualnosti i prije Dore, no da se val homofobije izrazio tek nakon njegove pobjede. - Roditeljima sam se outao i prije ovog svega, oni su to znali ranije. To je za njih jedna posebna borba, njih kao roditelja koji su tradicionalni, u jednoj katoličkoj i konzervativnoj sredini - istaknuo je Marko te na kraju ipak nasmijao voditelje, a u videu gore otkrijte i zašto.