Kristina o dobnoj razlici između nje i Franje: 'Muškarci kasnije sazriju, a Franjo je prvi'

Zadranka Kristina Santini (41) i Kaštelanin Franjo Šiško (34) posljednji su, šesti par sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' koji je pred kamerama izmijenio zavjete. Njihov prvi susret obilježila je trenutna simpatija, a odličnoj atmosferi pridonijeli su i gosti te neobična slučajnost da su se kumovi poznavali otprije. Ipak, sjenu na idilu bacila je razlika u godinama, koja je Franji odmah zasmetala. Kristina je sada otkrila kako ona gleda na sedam godina razlike te što misli o Franjinim preferencijama i prvim zajedničkim trenucima.

Iako se pripremala na najgore, Kristina priznaje da je osjetila olakšanje čim je ugledala visokog Franju. - Da, Franjo i ja smo kliknuli na prvu što je bilo svakako olakšanje jer sam se ja stvarno pripremala na najgore moguće. Kada sam njega visokog ugledala, odmah mi je pao kamen sa srca i bilo mi je puno lakše radi toga krenuti dalje - iskreno je podijelila za RTL.hr. Dodatnu dozu opuštenosti donijela je i spoznaja da se Kristinina kuma i Franjin kum poznaju. - Pa da, bilo je jako smiješno kako to da se znaju, ali eto, baš sam noć prije sanjala da znam mladoženju i onda se dogodi da kuma zna kuma - ispričala je Kristina. Atmosfera na vjenčanju bila je, prema njezinim riječima, iznimno opuštena, a gosti su se brzo povezali. - Atmosfera je baš bila sasvim opuštena i moji i njegovi gosti su se već skompali dok smo mi došli tako da je bilo baš super. Vjerujem da je i njemu i meni bilo dosta lakše radi toga - priznaje. Franjo je također potvrdio da je poznanstvo kumova doživio kao dobar znak, vjerujući u prosudbu svog prijatelja.

Ključna točka prijepora od samog početka bila je dobna razlika – Kristina je sedam godina starija od Franje. Dok su stručnjaci uočili njihove sličnosti, Franjo je jasno dao do znanja da preferira mlađe djevojke i da mu godine predstavljaju "barijeru". Kristina, s druge strane, ima drugačiji pogled. - Iskreno, nikad nisam preferirala mlađe muškarce, uvijek sam gledala da su zreliji jer ipak muškarci kasnije sazriju. Franjo je prvi mlađi, svakako - priznala je Kristina u intervjuu. No, naglasila je: - Meni godine ne predstavljaju problem ako je osoba zrela i odgovorna - zaključuje 41-godišnjakinja. Na Franjino direktno pitanje o godinama tijekom vjenčanja, Kristina nije odmah odgovorila, što je on kasnije protumačio kao "prvi red flag". Ona pak objašnjava da je to bila više šala. - Ma nije da nisam htjela reći nego je to ispalo kao neka zezancija, nisam očekivala da će to biti neki problem jer se ja osjećam kao da imam 35. Naravno da bih mu rekla koliko imam godina kao što i jesam naknadno - pojasnila je. Za Franjinu izjavu da mu godine predstavljaju problem, uputila je novinare da pitaju njega direktno.

Za razliku od ostalih parova sezone, Kristina i Franjo odlučili su odmah dijeliti krevet. - Pa eto, ionako ćemo provesti određeni period pod istim krovom tako da spavanje u istom krevetu meni ne predstavlja problem - jednostavno je objasnila Kristina. Njihov spoj izazvao je podijeljene reakcije gledatelja – dok jedni smatraju da nemaju budućnost zbog razlika u godinama i karakteru, drugi navijaju za njih, vjerujući da godine nisu presudne. Kritike su upućene i ekspertima zbog spajanja para s očitom dobnom preprekom za mladoženju.

