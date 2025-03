VIDEO Marko Bošnjak proslavio se već s 11 godina: Poslušajte kako je otpjevao pjesmu 'Što te nema'

Marko Bošnjak trijumfirao je na Dori u nedjelju navečer te će predstavljati Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu, koji se održava u švicarskom Baselu. Nakon proglašenja pobjednika, emocije su ga preplavile, a suze radosnice potekle su pred publikom. "Ovo je moj životni san, još uvijek ne vjerujem da se ostvario. Hvala svima. Dat ću sve od sebe da predstavim Hrvatsku najbolje što mogu", izjavio je Bošnjak vidno ganut nakon osvajanja prestižne titule.

Bošnjakova glazbena priča poznata je publici od ranije. Na Dori se prvi put natjecao 2022. godine, kada je završio na drugom mjestu, dok je Hrvatsku tada predstavljala Mia Dimšić. No, njegova ljubav prema glazbi seže još dalje – talent je pokazao već kao dijete. S 11 godina osvojio je srca regionalne publike nastupajući u popularnom TV showu Pinkove zvezdice(Pinkove zvjezdice), gdje je izveo pjesmu Što te nema i oduševio gledatelje.

Ovaj mladi glazbenik porijeklom je iz Prozor-Rame u Bosni i Hercegovini, a prvi susret s pjevanjem imao je u crkvenom zboru. Upravo je tamo, kako kaže, sudbina odredila njegov životni put. "Časna sestra je skužila da ja znam pjevati i izvukla me iz zbora i rekla – Bog ti je dao dar. Počela me prijavljivati na razne festivale duhovne glazbe i ona je bila glavni krivac za moj početak bavljenja pjevanjem", prisjetio se Bošnjak za InMagazin.

Nakon godina rada i predanosti glazbi, ostvario je svoj san – predstavljati Hrvatsku na Eurosongu. S nestrpljenjem se iščekuje kako će se snaći na velikoj europskoj pozornici i hoće li Hrvatskoj donijeti željeni uspjeh.

Podsjetimo, prije dvije godine je u medijima odjeknula vijest da Marko radi u fast foodu, o čemu je govorio u jednom intervjuu. Objasnio je umjetnik misli li da se u Hrvatskoj može živjeti od glazbe. „I dalje radim gdje radim. Ne znam što ljudi očekuju, da s 19 godina imam tri firme? Moram raditi neke poslove koje rade u većini slučajeva ljudi mojih godina. Na mom poslu su svi mladi ljudi koji su apsolutno kreativni, apsolutno talentirani, ali imaju takvu situaciju da si moraju zaraditi neki novac. Super je što postoje fast food-ovi koji će zaposliti mlade ljude i dati im priliku. Bilo bi super da neki drugi poslodavci na drugim mjestima isto tako žele zaposliti nekog mladog tko ima želju za radom i trudom", rekao je glazbenik i nastavio:

„Ljudi žive u zabludi. Nije ovo Amerika. Možeš ti biti poznat, imati ljude koji te prate i podržavaju, ali na kraju dana to rijetko kome plaća račune kod nas.“ „Može se živjeti u Hrvatskoj od glazbe samo što ja evo trenutno nemam takvu situaciju i imat ću ju ako sve bude kako treba. Doći ću ja nekad i do toga, ali treba pregurati taj neki period, treba se malo trgnuti. Bilo bi najtužnije da sjedim doma i da govorim 'ja sam umjetnik, ja sam pjevač i sad vi meni plaćajte da ja postojim i pjevam'. To tako ne funkcionira, vrlo rano sam to shvatio.“ , zaključio je tada Marko.