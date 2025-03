Tko je Marko Bošnjak? Radio je u fast foodu, a sada će predstavljati Hrvatsku na Euroviziji

Marko Bošnjak trijumfirao je na ovogodišnjoj Dori s pjesmom "Poison Cake", osiguravši time pravo predstavljanja Hrvatske na Eurosongu 2025. u švicarskom Baselu. Ovaj talentirani mladi glazbenik ispunio je svoj dugogodišnji san, a odmah nakon proglašenja pobjede podijelio je prve dojmove: - Ovo je moj životni san, još uvijek ne vjerujem da se ostvario. Hvala svima. Dat ću sve od sebe da predstavim Hrvatsku najbolje što mogu, izjavio je emotivno Marko.

Prestižnu statuu Dore, djelo umjetnika Ivice Propadala, uručili su mu voditelji večeri, Barbara i Duško. Marko je već imao priliku okusiti uspjeh na Dori – 2022. godine osvojio je drugo mjesto s baladom "Moli za nas". No, ove godine odlučio je donijeti potpuno novi zvuk i ponovno oduševiti publiku. Njegova hrabrost u eksperimentiranju s glazbom te nepogrešiv talent čine ga jednim od najdojmljivijih glazbenika nove generacije, a kako i sam ističe, ne boji se izazova: - Ne želim se bojati ničega, rekao je odlučno prije nastupa.

Iako je bio najmlađi natjecatelj ovogodišnje Dore, iza sebe već ima bogatu glazbenu karijeru, pregršt priznanja i nagradu Porin za najboljeg novog izvođača. Ovogodišnji Eurosong održat će se u Baselu, zahvaljujući prošlogodišnjoj pobjedi njemačkog predstavnika Nema s pjesmom "The Code". Hrvatska će svoju pjesmu "Poison Cake" predstaviti u prvom polufinalu, koje će se održati 13. svibnja. Ukoliko Marko osvoji simpatije publike i žirija, Hrvatska će se plasirati u finale Eurosonga, koje će se održati u dvorani St. Jakobshalle 17. svibnja.

Podsjetimo, prije dvije godine je u medijima odjeknula vijest da Marko radi u fast foodu, o čemu je govorio u jednom intervjuu. Objasnio je umjetnik misli li da se u Hrvatskoj može živjeti od glazbe. „I dalje radim gdje radim. Ne znam što ljudi očekuju, da s 19 godina imam tri firme? Moram raditi neke poslove koje rade u većini slučajeva ljudi mojih godina. Na mom poslu su svi mladi ljudi koji su apsolutno kreativni, apsolutno talentirani, ali imaju takvu situaciju da si moraju zaraditi neki novac. Super je što postoje fast food-ovi koji će zaposliti mlade ljude i dati im priliku. Bilo bi super da neki drugi poslodavci na drugim mjestima isto tako žele zaposliti nekog mladog tko ima želju za radom i trudom", rekao je glazbenik i nastavio:

„Ljudi žive u zabludi. Nije ovo Amerika. Možeš ti biti poznat, imati ljude koji te prate i podržavaju, ali na kraju dana to rijetko kome plaća račune kod nas.“ „Može se živjeti u Hrvatskoj od glazbe samo što ja evo trenutno nemam takvu situaciju i imat ću ju ako sve bude kako treba. Doći ću ja nekad i do toga, ali treba pregurati taj neki period, treba se malo trgnuti. Bilo bi najtužnije da sjedim doma i da govorim 'ja sam umjetnik, ja sam pjevač i sad vi meni plaćajte da ja postojim i pjevam'. To tako ne funkcionira, vrlo rano sam to shvatio.“ , zaključio je tada Marko.