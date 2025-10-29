VIDEO Josipa Lisac pred kamerama otkrila svoju neobičnu naviku: 'A to je najzdravije'

Živopisna i uvijek originalna Josipa Lisac svojim gostovanjima redovito privlači veliku pozornost, a iznimka nije bio ni njezin recentni posjet popularnoj HRT-ovoj emisiji “Kod nas doma”. U ugodnom razgovoru s voditeljicom Barbarom Kolar i drugom gošćom, Alkom Vuicom, naša glazbena ikona podijelila je zanimljivu anegdotu, ali i otkrila jednu svoju dugogodišnju naviku koja je iznenadila mnoge.

Tijekom gostovanja Lisac se dotaknula i vlastitih navika spavanja, kada je voditeljica Barbara Kolar spomenula jednu staru priču vezanu uz pjevačicu. - Sjećam se jedne davne priče o tome kako Josipa uvijek spava na leđima - kazala je Barbara, potaknuvši divu da podijeli više detalja o toj, za mnoge neobičnoj, rutini. Josipa je s osmijehom potvrdila njezine riječi, no nije stala samo na tome, već je iskoristila priliku da ispriča što joj se dogodilo neposredno prije dolaska na snimanje emisije.

Naša glazbena legenda nadovezala se anegdotom koja savršeno oslikava zagrebačku svakodnevicu. - Spavam na leđima, ali sada, i vaš producent, koji je spasio emisiju jer je došao po mene, jer taksija nema, jer čim padne kiša, Zagreb je u kaosu. I on je dojurio i onda još pričam upravo o kašlju itd. - započela je Lisac svoju priču, a zatim otkrila kako je i sa svojim spasiteljem podijelila tajnu zdravog sna. - Ja velim, spavam na leđima, a on meni kaže: ‘Ja isto’. A to je najzdravije - zaključila je Josipa uz smijeh, dajući svima do znanja da se iza ove navike krije njezina tajna vitalnosti.

Inače, Josipin utjecaj i važnost za hrvatsku kulturu nedavno su dobili još jednu potvrdu, i to na vrlo umjetnički način. Naime, lice ove zagrebačke pjevačice osvanulo je na jednom muralu u sklopu projekta Udruge Hermes na gornjoj terasi Centra kulture Ribnjak. Ovaj mural, nazvan “Žene mijenjaju svijet”, dio je šireg projekta “Snaga ulice - Umjetnost otpora i borbe za ženska prava”, čime se odaje počast ženama koje su svojim djelovanjem ostavile neizbrisiv trag. Na muralu se, uz Josipu, nalaze lica još pet iznimnih žena iz hrvatske povijesti i sadašnjosti, no upravo je Josipa Lisac odabrana kao jedina živuća legenda čiji lik krasi ovaj zid. Rođena 1950. godine, Lisac je kroz svoju karijeru pomicala granice, a diči se i titulom prve žene koja je snimila rock album u Jugoslaviji, čime je zauvijek promijenila glazbenu scenu i utrla put generacijama koje su dolazile poslije nje.