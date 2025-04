VIDEO Evo kako je talijanska voditeljica izgovorila vijest o smrti pape. Bila je jako potresena

Italiju i svijet jutros je šokirala vijest o smrti pape Franje, a prvi je uživo ovu tužnu informaciju prenio RAI 1 tijekom emisije Storie Italiane, koju vodi Eleonora Daniele. Vijest je zatekla i samu voditeljicu dok je bila uživo u programu, vidno potresenu i uzdrmanu emocijama. Daniele je na trenutak zastala, duboko udahnula i započela govor: "Stigle su dvije vijesti agencija, koje kao novinarka čitam", rekla je, a zatim dodala: "Mislim da je ovo jedna od najtužnijih vijesti na svijetu – agencije upravo prenose vijest o smrti pape." Nakon toga, studio je na trenutak zaronio u tišinu.

Tijekom prijenosa došlo je i do tehničkih problema. U pozadini su se začuli glasovi, a zbunjeni gosti počeli su postavljati pitanja: "Papa je umro?!". Ipak, Daniele je nastavila s govorom, ističući da je papa Franjo bio čovjek koji je svijetu poručivao ljubav, mir i hrabrost. "Činio je to sve do posljednjeg dana", zaključila je voditeljica, ne skrivajući tugu.

È morto Papa Francesco.

L'annuncio in diretta su Rai 1 pic.twitter.com/BXFYKZEKH4 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) April 21, 2025

Podsjetimo, papa Franjo preminuo je danas, 21. travnja u 89. godini života, što je potvrdio Vatikan. Umro je mjesec dana nakon što je otpušten iz bolnice, gdje je proveo pet tjedana boreći se s infekcijom koja je, na kraju, dovela do obostrane upale pluća. Smrt pape Franje označila je početak razdoblja sedisvakancije – posebnog protokola koji se primjenjuje dok Katolička Crkva čeka izbor novog pape.

Tijekom svog pontifikata, papa Franjo posjetio je brojne zemlje, a jedan od novinara koji ga je često pratio na tim putovanjima bio je Claudio Lavanga, dopisnik NBC Newsa. Lavanga je pratio papu u više od 40 zemalja i iz prve ruke svjedočio promjenama koje su se s vremenom događale u njegovom ponašanju i stavovima.

"Na početku pontifikata bio je vrlo otvoren i pun povjerenja prema ljudima oko sebe", prisjetio se Lavanga. No, značajna prekretnica dogodila se tijekom papina posjeta Čileu, kada je izbila velika afera vezana uz seksualno zlostavljanje unutar Crkve. Tada je papa povjerovao tamošnjim biskupima koji su tvrdili da nisu ništa skrivili, no po povratku u Vatikan pojavili su se dokazi koji su ukazivali na suprotno. Papa je tada pozvao biskupe u Vatikan, a mnoge od njih smijenio. "Taj trenutak bio je prekretnica. Počeo je shvaćati da su upravo ljudi u koje je najviše vjerovao – članovi njegova najužeg kruga u Crkvi – često oni koji su najviše griješili", rekao je Lavanga za Sky News.

