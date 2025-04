Od vatrenih do hollywoodskih glumaca: Evo koje su domaće i strane zvijezde imale čast upoznati papu Franju

Papa Franjo, 266. poglavar Katoličke Crkve, poznat je po svojoj otvorenosti, skromnosti i spremnosti na dijalog sa suvremenim svijetom. Tijekom svog pontifikata, koji je započeo 2013. godine, susreo se s brojnim poznatim osobama iz različitih sfera javnog života – od sporta i filma do glazbe, komedije i biznisa. Njegova pristupačnost i interes za goruća društvena pitanja poput klimatskih promjena, jednakosti i ljudskog dostojanstva privukli su mnoge javne osobe koje su željele podijeliti svoje vizije i razgovarati s njim. Ovi susreti često su bili topli, neformalni i popraćeni velikom medijskom pažnjom. Donosimo pregled nekih od najzapaženijih susreta pape Franje sa slavnim osobama.

Sportaši, kao globalni uzori, često su bili gosti u Vatikanu. Jedan od najupečatljivijih susreta za Hrvatsku dogodio se 2024. godine kada je hrvatska nogometna reprezentacija imala privatnu audijenciju kod pape Franje. Tom prigodom, Vatreni su Papi darovali hrvatski dres s njegovim imenom, a fotografija kapetana Luke Modrića kako se rukuje s Papom obišla je svijet. Papa Franjo poznat je kao ljubitelj nogometa, a ovaj susret bio je znak poštovanja prema uspjesima hrvatskih nogometaša.

Među sportskim legendama koje su srele Papu su i argentinski nogometaš Leo Messi, sunarodnjak pape Franje, te legendarni igrač američkog nogometa Tom Brady. Brady je, zajedno s country pjevačem Garthom Brooksom, sudjelovao na Svjetskom susretu za ljudsko bratstvo u Vatikanu u svibnju 2024., gdje se razgovaralo o globalnoj solidarnosti.

Svijet filma i zabave također je pokazao velik interes za susret s papom Franjom. Oskarovac Leonardo DiCaprio sastao se s Papom još 2016. godine. Glavni povod susreta bila je zajednička zabrinutost za okoliš i klimatske promjene, tema koju je Papa detaljno obradio u svojoj enciklici Laudato si'. DiCaprio, poznat po svom ekološkom aktivizmu, razgovarao je s Papom o važnosti zaštite planeta.

Legendarni glumac Sylvester Stallone, zvijezda franšize "Rocky", posjetio je Vatikan sa svojom obitelji u rujnu 2023. Njihov susret bio je izuzetno srdačan, a Stallone se našalio s Papom čak i simbolično "sparirajući" s njim, što je izazvalo osmijehe prisutnih.

George Clooney i njegova supruga Amal Clooney, poznata odvjetnica za ljudska prava, susreli su se s Papom 2016. godine tijekom vatikanskog događanja posvećenog odgoju za mir. Par je poznat po svojoj filantropiji i društvenom angažmanu. Glumica Angelina Jolie, također poznata po humanitarnom radu, imala je priliku upoznati Papu. Slavni redatelj Martin Scorsese imao je privatnu audijenciju s Papom 2023. godine. Tema njihovog razgovora bio je odnos filma, vjere i ljudske egzistencije, područja koja se često isprepliću u Scorseseovim djelima.

Papa Franjo susreo se i s brojnim glazbenicima. Katy Perry i njezin partner Orlando Bloom (koji je glumac, ali susret je bio vezan uz Perry) upoznali su Papu 2018. tijekom konferencije o zdravlju u organizaciji Vatikana. Perry je taj susret opisala kao snažno duhovno iskustvo. Country pjevač Garth Brooks sudjelovao je na spomenutom susretu o ljudskom bratstvu 2024. Filipinska pjevačica Jamie Rivera upoznala je Papu tijekom njegova posjeta Filipinima 2015., a njezina pjesma "We Are All God's Children" postala je neslužbena himna tog posjeta. Hrvatski violončelist Stjepan Hauser također se ubrojio među one koji su imali čast susresti Papu.

Jedan od najneobičnijih događaja zbio se u lipnju 2024., kada je papa Franjo ugostio više od 100 komičara iz 15 zemalja. Cilj je bio "proslaviti ljepotu ljudske raznolikosti" i istaknuti ulogu humora u povezivanju ljudi. Među uzvanicima su bili Whoopi Goldberg, Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Chris Rock, Conan O'Brien i Julia Louis-Dreyfus. Papa je tom prilikom otkrio da se svakodnevno moli za smisao za humor, citirajući molitvu svetog Tome Morea, te istaknuo važnost humora za ispravan duh. Whoopi Goldberg kasnije se našalila da je Papi ponudila ulogu u filmu "Sister Act 3".

Ni svijet biznisa nije ostao po strani. Osnivač Amazona, Jeff Bezos, i njegova partnerica Lauren Sánchez imali su privatnu audijenciju s Papom u ljeto 2024. Razgovarali su o životnim vrijednostima, mudrosti u vođenju svijeta i klimatskoj odgovornosti.

Među državnicima i članovima kraljevskih obitelji koji su se susreli s papom Franjom bila je i pokojna britanska kraljica Elizabeta II. Hrvatski premijer Andrej Plenković sa suprugom i djecom posjetio je Papu na sam Uskrs 2025. godine.. Iz Bosne i Hercegovine, glumac Enis Bešlagić također je podijelio svoje dirljivo iskustvo susreta s Papom, ističući njegovu pristupačnost i ljudskost.

Susreti pape Franje s poznatim osobama pokazuju njegovu želju za dijalogom sa svim segmentima društva. Ovi trenuci, zabilježeni kamerama i podijeljeni s javnošću, svjedoče o Papinoj karizmi i njegovoj ulozi ne samo kao vjerskog vođe, već i kao globalne figure koja potiče razgovor o ključnim pitanjima čovječanstva.